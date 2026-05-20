Documenta Madrid busca en su nueva edición tomar el pulso a la realidad para registrarla

Tomar el pulso a la realidad para poder registrarla es el objetivo de la vigésimotercera edición del Festival Internacional de Documentales de Madrid (Documenta Madrid) que se celebrará del 26 al 31 de mayo en seis sedes repartidas por la capital.

La programación de este año girará entorno al concepto "tomar el pulso" y la dirección artística del certamen documental vuelve a estar dirigida por la batuta de Luis E. Parés, quien ha presentado este miércoles esta nueva edición en Cineteca Matadero, que será la sede principal.

El cine documental extenderá su programación a Filmoteca Española, el Museo Reina Sofía, La Casa Encendida y el Instituto Alemán de Cultura-Goethe que activará la mirada del cine directo para defender su capacidad de registrar la realidad contemporánea a través de las tensiones, conflictos y transformaciones en tiempo real.

Memoria y actualidad

Una reivindicación del Cinema Verité (cine de la verdad) que impulsó el cineasta francés Jean Rouch, creador de películas etnográficas notables y de docuficción, con el mínimo equipo y cámara al hombro para acercar la realidad al espectador.

Bajo esta premisa, la apertura del festival estará dedicada a 'Rivisitazione dello sciopero', una propuesta inédita surgida a raíz de un proyecto inconcluso que Pier Paolo Pasolini rodó sobre la primera huelga de barrenderos en Italia en 1970. Aquel material, recuperado en 2005 tras décadas desaparecido y de imágenes mudas (sin su sonido original), vuelve construido como una obra en vivo firmada por Cosimo Terlizzi y Luca Maria Baldini.

Para clausurar se estrenará 'Vial Matadero', película inédita del cineasta Juan Cavestany realizada específicamente para esta edición y que propone una mirada sobre Matadero como espacio simbólico de transformación urbana y social, convirtiendo este enclave cultural en un espejo de los cambios de la ciudad.

Territorios, afectos y ensayo político

El certamen de Documenta Madrid retratará "la dificultad de los tiempos que estamos viviendo y que somos incapaces de predecir" ha asegurado Parés durante la presentación de esta edición que, de nuevo, estará dividida en las secciones de Internacional y Nacional, a las que se le otorgarán premios valorados en 36.000 euros, con premio de distribución.

Dieciséis países estarán representados en la categoría Internacional que abordarán "la imagen contemporánea como campo de disputa" que recorrerán múltiples realidades, desde la memoria queer de Canadá con 'Lloyd Wong, unfinished', de Lesley Loksi Chan; las estructura del pensamiento conservador en Estados Unidos, en 'Evidence' de Lee Anne Schmitt; y la correspondencia visual marcada por la distancia y la guerra narrada en 'Far from Beyrouth', de Mon Dewulf.

Lo nacional estará marcado por el territorio, los afectos y las formas de resistencia con perspectivas personales: un proceso de transición de género, en 'Este cuerpo es mío' de Afioco Gnecco y Carolina Yuste; la búsqueda de la memoria histórica de Manuel Correa, con 'Atlas de la desaparición'; o 'Crías' de Xiana Teixero, que crea un archivo de escritura adolescente femenina.

El mundo interior en la era tecnológica con 'Like Moths to Ligt', de Gala Hernández; o la migración desde la distancia con 'No hay camino', de Luciana Espinoza Hoempler, son otras de las proyecciones de la categoría nacional. En los proyectos en fase avanzada de montaje se acercará la vejez desde el afecto y la fragilidad con 'Las termas', de Armin Marcheisini Weihmuler, y las huellas de la violencia política en 'Río', de Chus Domínguez.

Retrospectivas y programas especiales

En las secciones paralelas, que se desarrollarán en varios puntos de la ciudad, Documenta Madrid estará también atravesadas por la reflexión sobre el cine como registro directo de su tiempo.

En Filmoteca Española se celebrará el ciclo dedicado al colectivo estadounidense ‘Third World Newsreel’, y en la Casa Encendida se podrá la mirada en la generación Z con la retrospectiva dedicada al cineasta británico Charlie Shackleton, una de las voces más singulares del cine de no ficción contemporáneo.

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El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía presentará una retrospectiva dedicada a la chilena Marilú Mallet, pionera del documental autobiográfico y una de las primeras mujeres en consolidar una filmografía propia dentro del cine chileno, y el Goethe-Institut y ECAM, proyectará obras dedicadas al cineasta alemán Jan Soldat.