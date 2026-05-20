Denuncian la "matanza" de más de 200 ciervos de El Pardo en un matadero de Segovia

La Fundación Igualdad Animal ha presentado una denuncia administrativa ante la Junta de Castilla y León tras acceder de forma anónima a unas imágenes que documentan la "matanza" de más de 200 ciervos conscientes, sin aturdimiento previo, procedentes del Monte de El Pardo en un matadero de Segovia.

En concreto, según ha detallado el colectivo, las grabaciones recogen ocho presuntas infracciones de la normativa de bienestar animal, ante lo que, como señalan las mismas fuentes, la administración autonómica ha confirmado la implantación de medidas correctivas y el inicio de actuaciones para abrir un expediente sancionador.

Las imágenes publicadas por la organización corresponden al 5 de marzo de 2025, aunque fueron recibidas por Igualdad Animal a finales de octubre de ese año. Así, el colectivo, tras verificar la autenticidad del documento y su vinculación con el establecimiento segoviano, formalizó la denuncia el 22 de diciembre de 2025.

Posteriormente, y siempre según Igualdad Animal, el 27 de febrero de 2026 desde la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León comunicó a la entidad el inicio de las actuaciones administrativas.

Los cérvidos objeto de la denuncia procedían del Monte de El Pardo, "un espacio natural protegido gestionado por Patrimonio Nacional en Madrid". Según ha detallado Igualdad Animal, los animales fueron capturados vivos, les mutilaron los cuernos y se trasladaron al matadero, donde más de cinco ejemplares murieron antes de la matanza debido presuntamente al estrés y al miedo por el confinamiento.

La denuncia recoge presuntos incumplimientos del Reglamento europeo sobre la protección de los animales en el momento de la "matanza". Entre los hechos detectados, se encuentran, según el colectivo, signos "evidentes" de miedo y "estrés agudo", el uso de bolsas de plástico y bastones para forzar el movimiento de los ciervos, aglomeraciones por introducir a varios animales a la vez en la zona de sacrificio y la falta de separación individual, lo que permitía a los ciervos presenciar la muerte de los demás.

Asimismo, la organización ha criticado la falta de sujeción individual en el momento de la muerte, la realización de disparos múltiples sin control en el mismo corral, la presencia de animales conscientes tras los disparos que se movían mientras se desangraban y la suspensión de los ciervos por una sola extremidad cuando todavía mostraban signos vitales. En este sentido, la fundación ha recordado que la legislación califica como infracción "muy grave" el incumplimiento de la obligación de aturdimiento previo.

El cofundador de Igualdad Animal, Javier Moreno, ha manifestado que las imágenes muestran a animales "aterrorizados, conscientes mientras se desangran y sometidos a un manejo incompatible con la legislación", y ha afirmado que lo documentado evidencia "graves fallos sistemáticos" y no hechos aislados.

Ante estos hechos, según Igualdad Animal, la Junta de Castilla y León ha confirmado que ha verificado la documentación del transporte de los ciervos, ha trasladado el caso a los Servicios Veterinarios Oficiales, ha realizado controles específicos adicionales y ha implantado medidas correctivas en el manejo de las instalaciones, además de iniciar el proceso para incoar el expediente sancionador.

No obstante, Igualdad Animal considera "insuficiente" esta respuesta mientras no se garantice el cierre del establecimiento o que este no volverá a utilizarse para la matanza de animales silvestres procedentes de controles poblacionales, y mientras el expediente no concluya con las sanciones previstas.

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Según los datos remitidos a la organización, la matanza de cérvidos en este centro tiene carácter estacional, se concentra en diciembre, febrero y agosto, y alcanza los 2.300 animales al año, cuya carne podría entrar en el circuito alimentario al realizarse el proceso en un matadero autorizado bajo control veterinario.