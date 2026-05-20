El Corral de la Morería, el tablao flamenco más visto de la historia, cumple 70 años fusionando arte y alta cocina

Hay lugares que cumplen años y lugares que cumplen historia. Corral de la Morería pertenece claramente a la segunda categoría. Este miércoles celebra sus 70 años convertido no solo en una institución del flamenco, sino en algo mucho más difícil de sostener con el tiempo: una casa con memoria, una marca cultural de Madrid y un espacio que ha conseguido hacer convivir escenario, sala, vino y alta gastronomía sin que nada parezca accesorio.

La cifra impresiona por sí sola. Siete décadas de actividad han convertido al Corral en el tablao flamenco más visto de la historia, con más de cinco millones de espectadores, y en un lugar que hoy sigue funcionando como referencia internacional. Pero si uno escucha a quienes lo habitan, la palabra que más se repite no es prestigio. Es casa.

Eduardo Guerrero durante la celebración del 70 aniversario del Corral de la Morería, tablao del que destaca su vida artística en los camerinos, antes de subir al escenario. / Miguel Garrote

El bailaor Eduardo Guerrero lo cuenta desde una emoción muy concreta, casi física. Recuerda que llegó desde Cádiz, donde podía bailar flamenco, sí, pero no en un escenario con el peso simbólico del Corral de la Morería. El punto de inflexión fue 2013, cuando Blanca del Rey estaba en el jurado del Cante de las Minas y, poco después, le lanzó una invitación que le cambió la trayectoria: tenía que venir al Corral. Él venía de bailar en compañías, pero no del mundo del tablao. No conocía del todo sus códigos ni su lógica interna. Y, sin embargo, encontró allí un lugar donde aprender sin sentirse examinado. Lo que cuenta Guerrero no va solo del escenario. Va de todo lo que vino después. De la primera vez que subió esa escalera. Del respeto. Del cariño. De los fines de año, de los aniversarios, de los artistas con los que ha compartido camerino. Y, sobre todo, de esa vida subterránea que el público no ve, pero que para él es el verdadero corazón del Corral. Porque, dice, "la casa se vive abajo", en los camerinos, en las horas compartidas antes de subir, en los miedos, en las necesidades y en lo que los artistas se entregan unos a otros antes de salir a escena. Luego, cuando se pisan las tablas, todo eso se nota.

La escuela de Blanca del Rey

Si alguien representa la continuidad artística del Corral, es Blanca del Rey. Bailaora, coreógrafa, directora artística y propietaria, su nombre está unido a la historia del tablao de una manera íntima y total. Su relato no es solo el de una artista que triunfó dentro y fuera de España, sino el de alguien que convirtió este lugar en una auténtica escuela de vida.

Blanca del Rey, directora artística del Corral de la Morería. / Miguel Garrote

El propio Corral la define como una de las bailaoras y coreógrafas más importantes de la historia del flamenco, reconocida con el Premio Nacional de Flamenco y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes. Ella misma lo ha definido en más de una ocasión como su gran universidad. Allí aprendió disciplina, respeto, evolución artística y una convivencia constante con el talento.

Blanca del Rey, directora artística del Corral de la Morería. / Paco Manzano

Por este escenario pasaron nombres que marcaron su memoria y la del propio flamenco: Antonio Gades, Vicente Escudero, Mario Maya y Paco de Lucía. Los recuerda no solo por el talento, sino por la capacidad de transformar la manera de entender el baile o la guitarra. Y de todos ellos extrae una idea que sigue funcionando como brújula: que el arte no se sostiene solo en el duende, también en el trabajo y en la repetición paciente.

La familia que convirtió un tablao en un concepto

Buena parte de la singularidad del Corral está en que nunca fue solo un negocio familiar, sino una idea cultural muy precisa. Hoy, esa visión sigue en manos de la familia del Rey: Blanca del Rey y sus hijos, Juan Manuel y Armando del Rey, que han mantenido vigente el proyecto fundado en 1956 por Manuel del Rey y lo han empujado hacia una nueva etapa donde conviven flamenco, alta gastronomía, vinos de excelencia y una idea muy clara de experiencia única. Juan Manuel del Rey, copropietario junto a su hermano y director del Corral, lo resumió con claridad durante el arranque de la celebración: su padre fundó esta casa el 20 de mayo de 1956 creando "un concepto nuevo" que no existía entonces y que ha seguido evolucionando hasta hoy. No era una frase vacía. Manuel del Rey entendió pronto que el flamenco debía presentarse como un arte mayor y se dedicó a contactar con los mejores artistas de toda España para levantar un espacio que aspiraba a otra cosa. Aquello no era solo una sala; era una manera distinta de mostrar el flamenco. Y el tiempo le dio la razón.

Lucía La Piñona sobre el escenario del Corral de la Morería, uno de los espacios clave en la historia y la vanguardia del flamenco en Madrid. / Cedida

Por el escenario del Corral han pasado algunas de las figuras más importantes de su historia. Paco de Lucía presentó aquí por primera vez "Entre dos aguas", Camarón actuó siendo apenas un adolescente y nombres como Pastora Imperio, Antonio Gades, La Chunga, Mario Maya, El Güito, Manuela Vargas o La Paquera de Jerez forman parte de su memoria viva. A eso se suma una nómina de espectadores que parece escrita por un guionista excesivo: Ava Gardner, Frank Sinatra, Marlon Brando, los Beatles, María Callas, Mohamed Ali, reyes, presidentes y estrellas de Hollywood.

Ava Gardner, Barbara Hutton y Cantinflas, entre las grandes figuras internacionales que pasaron por el Corral de la Morería y contribuyeron a alimentar su leyenda. / Cedida

Juan Manuel insiste en que el Corral no ha llegado hasta aquí por repetirse, sino por seguir siendo "cada vez más disruptivo". Y esa ambición no se limita al arte flamenco. Abarca también la gastronomía, el vino, la sala y el servicio. Todo forma parte de una misma experiencia. Armando del Rey, por su parte, completa la foto con una idea que explica bien el momento actual del Corral: para él, este lugar es pasado, presente y futuro. Su defensa pasa por seguir haciendo que el Corral "trascienda con conceptos nuevos en el arte, el flamenco y la gastronomía, manteniendo la raíz, pero también siendo de vanguardia, como siempre lo ha sido". Entre los dos hermanos sostienen la continuidad del proyecto familiar sin convertirlo en reliquia, sino en una casa viva, todavía en movimiento.

José Manuel, Armando y Blanca del Rey al frente del Corral de la Morería. / Miguel Garrote

Flamenco, vino y una estrella Michelin

Ahí entra la otra gran pata del proyecto actual: la cocina de David García, que cumple diez años al frente del espacio gastronómico del Corral. Su presencia no funciona como un añadido de lujo, sino como parte central del modelo que hoy distingue a la casa: el único tablao flamenco del mundo con una estrella Michelin y tres Soles Repsol, además de una de las bodegas de vinos de Jerez más importantes del mundo.

García lo explica con una mezcla de gratitud y asombro. Nunca pensó que acabaría "entre flamencos", y sin embargo en la actualidad habla del Corral como un lugar que le ha cambiado la forma de pensar. No solo profesionalmente. También fuera de la cocina. Estar rodeado de artistas, de talento, de cultura y de una exigencia emocional tan constante le ha dado, dice, una felicidad poco frecuente. De ahí que insista en una frase casi contraintuitiva en los tiempos que corren: que lo que desea es que "el tiempo pase despacio para seguir disfrutándolo".

David García, chef del Corral de la Morería, cumple diez años al frente de una cocina que ha convertido al tablao en un referente también gastronómico. / Cedida

Ese cruce entre arte y gastronomía ha terminado por convertirse en una de las grandes singularidades del Corral. No se va solo a cenar ni solo a ver flamenco. Se va a vivir una combinación que, en palabras de la propia casa, no existe en ningún otro sitio. Y ahí García también ha sido decisivo: "Es un privilegio formar parte de un proyecto en el que se une el arte flamenco al máximo nivel con la alta gastronomía".

Pasado, presente y futuro

Quizá por eso el Corral de la Morería sigue funcionando como algo más que un icono. Porque ha conseguido preservar la sensación de casa incluso siendo un lugar mítico, turístico y universal. Porque mientras el público mira al escenario, debajo sigue latiendo una comunidad de artistas y trabajadores que mantiene vivo el mecanismo.

Eso explica también que, setenta años después, el Corral siga siendo capaz de producir algo muy raro: respeto sin rigidez, prestigio sin distancia y una mezcla de tradición y presente que no se queda congelada. Arriba están el cante, el baile y la liturgia de la noche. Abajo, según quienes lo viven, está el verdadero motor.

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Y ahí, en ese "abajo" del que habla Eduardo Guerrero, quizá esté el secreto más difícil de copiar. No el del tablao famoso ni el del restaurante premiado, sino el de un lugar donde el arte todavía se comparte antes de representarse. Un sitio que, 70 años después, sigue queriendo ser lo mismo que fue al principio y algo más: una experiencia irrepetible.