Confirmado por Renfe: la C-5 iniciará y finalizará su recorrido en Atocha durante cuatro fines de semana

Malas noticias para los viajeros de la línea C-5 de Cercanías Madrid: Renfe ha anunciado cambios importantes en el servicio por las obras que Adif está llevando a cabo en la infraestructura de la estación de Atocha Cercanías.

Durante cuatro fines de semana, los trenes de la C-5 (en ambos sentidos) iniciarán y finalizarán su recorrido en Atocha, lo que significa que los usuarios que quieran continuar su trayecto más allá de esta estación deberán bajarse y realizar un transbordo a otro tren de la misma línea C-5 en Atocha.

Durante cuatro fines de semana, los trenes de la C-5 (en ambos sentidos) iniciarán y finalizarán su recorrido en Atocha / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

¿Cuándo se producirán los cambios en la C-5?

La modificación del servicio afectará a los dos últimos fines de semana de mayo y a los dos fines de semana posteriores a la visita del Papa a Madrid. Las obras quedarán suspendidas durante el fin de semana del 6 y 7 de junio, coincidiendo con esa visita. Según ha explicado Renfe, los trabajos se han programado así para reducir el impacto sobre los viajeros, ya que son días en los que la afluencia suele ser menor que de lunes a viernes.

Obras para ampliar la capacidad de la estación de Cercanías de Atocha

Las actuaciones forman parte de los trabajos de Adif para ampliar la capacidad de la estación de Cercanías de Atocha. El objetivo es mejorar la circulación y beneficiar especialmente a las líneas C-3, C-4 y C-5, algunas de las más utilizadas de la red madrileña.

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Las actuaciones forman parte de los trabajos de Adif para ampliar la capacidad de la estación de Cercanías de Atocha / EFE

Afecciones en la estación de Sol

Los trabajos en Atocha se suman a las obras previstas en la estación de Cercanías de Sol, que permanecerá cerrada durante los próximos fines de semana, salvo el del 6 y 7 de junio. Las obras forman parte de las actuaciones de mejora en el túnel ferroviario, con el objetivo de optimizar la circulación de trenes y facilitar la gestión del tráfico en Atocha.