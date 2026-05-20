Rigoberta Bandini actuará gratis en este barrio de Madrid: fecha, hora y cómo asistir

Madrid se prepara para vivir uno de los planes musicales más esperados de la primavera. La capital, acostumbrada a recibir cada semana a grandes artistas nacionales e internacionales, sumará ahora una cita gratuita en pleno centro con una de las voces más populares del panorama español.

Hablamos de Rigoberta Bandini, que actuará en Madrid la semana que viene bajo la quinta edición de La Verbena de Zalando, un evento abierto al público que se celebrará en la plaza Pedro Zerolo, en Chueca.

Rigoberta Bandini ofrecerá un concierto en Madrid esta semana / RTVE

Un concierto de Rigoberta Bandini gratis en Madrid

La Verbena de Zalando transformará la plaza Pedro Zerolo en un espacio de música, moda y actividades para todos los públicos. Esta vez, el gran atractivo de esta edición será el concierto gratuito de Rigoberta Bandini, que estará acompañada por una charanga en una actuación pensada para celebrar el inicio del verano con un ambiente festivo y abierto a todos los asistentes.

Fecha y hora del concierto de Rigoberta Bandini

La cita tendrá lugar el jueves 28 de mayo en la plaza Pedro Zerolo, uno de los puntos más céntricos y animados de Madrid. La programación comenzará a las 13.00 horas, cuando el espacio se convertirá en una zona de ocio con una pop-up showroom y diferentes propuestas relacionadas con la moda y la cultura urbana. Lo mejor es que, además del concierto de Rigoberta Bandini, el programa contará con la participación de La Pija y La Quinqui.

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Además del concierto, el programa contará con la participación de La Pija y La Quinqui / ATRESPLAYER

Un DJ para cerrar la jornada

A las 21:50 horas, el DJ SOFFM cerrará la velada con una sesión musical hasta las 22:00. Además, los organizadores han adelantado una sorpresa escénica vinculada a la cultura pop de la década de los 2000. Este evento aterrizará en la capital española tras su paso por otras ciudades. En fechas anteriores, la compañía ha celebrado formatos similares en Mallorca, Barcelona, Tarifa y Asturias.