La Comunidad de Madrid publica una nueva convocatoria de ayudas para mejorar la actividad apícola en la región

La Comunidad de Madrid ha abierto una nueva convocatoria de ayudas económicas destinadas a mejorar la actividad apícola regional y consolidar la profesionalización del sector en la región.

Estas subvenciones, gestionadas por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, a través de la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, están dotadas con 85.000 euros y ya se pueden solicitar de manera telemática hasta el próximo 27 de mayo, a través de la web institucional.

De esta forma, detalla en una nota de prensa, el Ejecutivo autonómico busca aumentar la rentabilidad de las explotaciones, optimizando los costes de producción; facilitar el asentamiento y el transporte de los apicultores trashumantes, y mantener un adecuado estado sanitario de las colmenas, que estos profesionales trasladan a distintas zonas, según la época del año y las floraciones.

Maximizar la competitividad

Además, en el ámbito de la comercialización, persigue la obtención de nuevos canales y de valor añadido de las producciones, con el fin de maximizar la competitividad.

Apicultores trabajando con colmenas de abejas / / Agencias

En el Día Mundial de las Abejas, que se celebra este miércoles, el Gobierno regional destaca la importancia de esta especie para la biodiversidad, ya que sin el proceso de polinización que realizan estos insectos, tanto en flora silvestre como agrícola, no podrían formarse las semillas y los frutos.

Debido a que la mayor concentración de estos ejemplares se produce en primavera, la presencia de enjambres en núcleos urbanos se eleva de forma considerable en esta época del año, un fenómeno que requiere la intervención del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

659 salidas para retirar enjambres

Los bomberos intervienen en los casos en los que la colmena está aún sin constituir y al aire libre en espacios públicos sensibles donde la presencia de estos animales implica un riesgo para las personas, como zonas infantiles, colegios, hospitales o viviendas, dejando las colonias de difícil acceso en manos de apicultores.

El año pasado, este cuerpo autonómico realizó un total de 659 salidas para la retirada de enjambres en lugares de riesgo para las personas, lo que supone un 4 % más respecto a los datos registrados durante el año 2024, cuando se contabilizaron 634.

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La mayoría de ellas se produjeron entre marzo y julio, como en años anteriores, siendo mayo el mes con un mayor número de intervenciones.