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VISITA A MADRID

Christian Gálvez y Patricia Pardo presentarán el encuentro con León XIV en el Bernabéu

El Papa se reunirá con los fieles en el Estadio Santiago Bernabéu el próximo 8 de junio

Christian Gálvez y Patricia Pardo.

Christian Gálvez y Patricia Pardo. / .

Marina Armas

Marina Armas

Madrid

Los presentadores de televisión Christian Gálvez y Patricia Pardo conducirán el encuentro con el papa León XIV en el Santiago Bernabéu el próximo 8 de junio, tras ser designados oficialmente por la Santa Sede y la Archidiócesis de Madrid.

En una publicación en Instagram, Gálvez ha explicado que ambos afrontan este encargo como un "inmenso honor" y un reto tanto profesional como personal, que asumen "con humildad, ilusión y gratitud". El comunicador también ha señalado que llevan semanas trabajando para estar a la altura de una cita que considera histórica.

El presentador ha querido agradecer la confianza depositada en ellos por la Archidiócesis de Madrid y la Santa Sede, destacando que, como comunicadores, este proyecto supone "el privilegio de poner voz y sentimiento" a una tarde muy especial.

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Además, Gálvez ha hecho referencia a la dimensión personal y espiritual de este encargo, recordando que tanto él como Patricia Pardo son personas creyentes y que viven esta oportunidad como "un regalo y una bendición".

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