El centro de Madrid, casi sin locales comerciales disponibles, con una media del 3,5%

En los casi 3 kilómetros de extensión que suman las dos aceras de la Gran Vía madrileña, 141.150 metros cuadrados totales de superficie que se extienden entre la Plaza de España y la confluencia con la calle Alcalá, no hay ni un solo local comercial disponible para alquilar o comprar. Es el caso más extremo de todo el centro de Madrid, pero la disponibilidad en el resto del eje prime de la ciudad se ha desplomado hasta mínimos históricos, con una media del 3,5%.

Es lo que se desprende del último informe de Savills sobre el mercado Retail High Street en España. Esta escasez resultada especialmente notoria en algunos de los tramos comerciales más demandados del centro, lo que deja casi sin margen a nuevos operadores que buscan implantarse en las áreas de mayor tránsito peatonal y turístico de la ciudad.

Pese a lo tensionado del mercado inmobiliario, entre enero de 2025 y enero de 2026, las principales calles comerciales de Madrid registraron 32 nuevas aperturas en sus tramos prime. El dato confirma la fortaleza del comercio físico en las zonas centrales, en un contexto en el que la demanda de locales bien ubicados sigue siendo elevada pese al encarecimiento de las rentas.

Por sectores, la moda y los complementos continúan dominando la oferta comercial, con el 45% de los establecimientos. Les siguen el lujo, con un 12%, y la restauración, con un 10%. Sin embargo, el reparto varía notablemente según la calle. José Ortega y Gasset y Serrano mantienen un perfil claramente vinculado al lujo, con una presencia del 79% y el 32%, respectivamente; mientras que en la Puerta del Sol, la restauración gana más peso y alcanza el 19% de los locales.

Esta falta de disponibilidad en los enclaves más concurridos está empujando a las marcas hacia calles cercanas, con menor presión de rentas pero buena localización. David Barragán, director ejecutivo de Retail High Street en Savills, apunta que vías como Barquillo o Fernando VI “empiezan a consolidarse como recorridos alternativos muy interesantes para las marcas por su equilibrio entre localización, renta y oferta comercial”.

Ese desplazamiento hacia calles aledañas refleja un proceso de diversificación del mapa comercial madrileño. Las marcas que no encuentran espacio en los tramos más saturados del centro o del Barrio de Salamanca buscan ubicaciones próximas, capaces de mantener visibilidad y afluencia sin asumir los niveles de renta de las calles más exclusivas.

Por supuesto, la presión sobre la oferta también se está trasladando a los precios. Según Savills, las rentas en los ejes prime del Centro y del Barrio de Salamanca han crecido una media anual del 3,9% en los últimos años. En las ubicaciones cercanas a los tramos prime, el incremento interanual es incluso mayor, del 4,2%, impulsado por el interés de operadores que buscan alternativas ante la falta de locales disponibles.