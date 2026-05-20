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ESCULTURAS

Bad Bunny tendrá figura en el Museo de Cera de Madrid

La figura del 'Conejo Malo' se incorpora a la colección del museo madrileño, atendiendo a la gran demanda de las nuevas generaciones y seguidores de la música urbana

Bad Bunny en el medio tiempo de la NFL Super Bowl.

Bad Bunny en el medio tiempo de la NFL Super Bowl.

EFE

El Museo de Cera de Madrid incorporará en breve una figura de Bad Bunny a su colección, según ha comunicado la entidad este miércoles.

El cantante puertorriqueño, "uno de los artistas internacionales más influyentes y reconocidos del panorama musical actual", señalan desde la institución, es una de las incorporaciones "más esperadas por el público, especialmente entre las nuevas generaciones y seguidores de la música urbana".

Según detallan, el equipo artístico trabaja actualmente en los últimos detalles de esta nueva figura, realizada con el máximo nivel de "precisión y realismo".

Amplía colección

Como en cada figura, la escultura busca reflejar la personalidad y esencia de Bad Bunny.

Con esta incorporación, el Museo continúa ampliando su colección y refuerza su apuesta por acercar las personalidades más relevantes de la música, el cine, el deporte, la historia y la cultura internacional a los visitantes.

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Se da la circunstancia de que el cantante tiene previsto actuar en el Metropolitano de Madrid el 30 y 31 de mayo y ocho fechas más en junio.

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