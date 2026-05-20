El AVE se acerca a Barajas: el nuevo acceso ferroviario a la T4 entra en su fase final

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado la fase final de los trabajos del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad que conectará la estación de Madrid-Chamartín Clara Campoamor con la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, una infraestructura considerada estratégica para reforzar la intermodalidad y mejorar la conexión ferroviaria con el principal aeropuerto del país.

El proyecto, desarrollado en ancho estándar, permitirá el acceso directo de trenes de alta velocidad hasta Barajas y consolidará el papel de Chamartín como gran nodo ferroviario multimodal. La actuación cuenta con una inversión de 61 millones de euros en obra civil y señalización.

Según ha informado Transportes, ya se han ejecutado los trabajos de plataforma del nuevo trazado. Estas actuaciones han incluido la construcción de muros, un nuevo paso inferior en la calle Ingeniero Emilio Herrera y el refuerzo del túnel de Cercanías en el entorno de la A-1 mediante vigas metálicas en un tramo de 130 metros.

También se ha completado la reposición de servicios afectados y el extendido de subbalasto. A ello se suman el extendido de balasto y el montaje de vía y aparatos en ancho estándar, aunque todavía queda pendiente el bateo definitivo de la vía.

En paralelo, continúan los trabajos de electrificación. El montaje de postes de catenaria alcanza ya alrededor del 60% del nuevo trazado, mientras avanzan la instalación de canaletas, arquetas y tendidos de cableado vinculados a los sistemas de control, mando y señalización.

Uno de los puntos más complejos de la obra se sitúa en el entorno de la estación técnica de Hortaleza, donde se han acometido actuaciones para adaptar la infraestructura a la futura explotación en alta velocidad. Entre ellas figura la reconfiguración de las vías de ancho estándar, con el objetivo de ajustarlas a la nueva disposición ferroviaria.

En esta zona se ha levantado un escape y un aparato de vía, y se han renovado unos 550 metros de vía en placa para implantar un sistema de tres hilos. Esta solución permitirá la circulación de trenes de distintos anchos en un mismo tramo, compatibilizando la nueva conexión de alta velocidad con los servicios ferroviarios existentes.

Los trabajos en Hortaleza se han completado con el montaje de nuevas traviesas y aparatos de ancho mixto, la instalación de pórticos y tendidos de electrificación adaptados a la nueva configuración de vías, así como la actualización de los sistemas de seguridad y comunicaciones. Además, se ha ejecutado un nuevo paso bajo vías para los maquinistas.

Transportes subraya que estas actuaciones se han desarrollado manteniendo operativo el servicio de Cercanías, lo que ha supuesto un importante desafío técnico y de planificación.

Durante los próximos meses está prevista la nivelación, perfilado y soldadura de unos 2.100 metros de vía doble, junto con la colocación de los postes de catenaria restantes y el tendido de la línea aérea de contacto. También se abordará la instalación del equipamiento de seguridad y comunicaciones en el tramo de ancho estándar, así como los trabajos finales de remate.

Posteriormente, Adif acometerá la instalación de la nueva aguja de conexión con la red de alta velocidad y la carga definitiva del software en el enclavamiento de alta velocidad, el sistema encargado de controlar el correcto funcionamiento de los elementos instalados en la vía y garantizar la seguridad de la circulación ferroviaria.

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Con estas actuaciones, la futura conexión ferroviaria de alta velocidad con Barajas encara su recta final y permitirá mejorar el acceso al aeropuerto desde la red ferroviaria de largo recorrido, al tiempo que se mantiene la convivencia con los servicios de Cercanías que ya operan en el entorno.