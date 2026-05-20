El Atlético de Madrid se lanza a por el sustituto de Griezmann: Bernardo Silva es el elegido

El Atlético de Madrid ya trabaja en uno de los grandes movimientos del próximo mercado veraniego. Según ha adelantado Marca, el conjunto rojiblanco sigue muy de cerca la situación de Bernardo Silva, que podría llegar gratis tras finalizar contrato con el Manchester City. El internacional portugués, uno de los líderes de su selección y pieza clave en la última etapa dorada del club inglés, ha dejado entrever su deseo de afrontar una nueva aventura: “Quiero un nuevo desafío”, ha reconocido en declaraciones para los medios oficiales del City esta mañana, donde ha aprovechado para confirmar su salida y despedirse de su hogar durante los últimos ocho años.

El futbolista luso pondría fin así a una etapa histórica en Mánchester, donde se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de la era del club dirigido por Pep Guardiola. Bernardo abandona el Etihad con un palmarés descomunal: 25 títulos, entre ellos una Champions League, múltiples Premier League y una colección de éxitos que le consolidan como uno de los centrocampistas más fiables y competitivos del continente. Su llegada al Atlético supondría incorporar experiencia, liderazgo y jerarquía a un vestuario cargado de juventud que afrontará una profunda renovación.

En el Metropolitano consideran que el portugués encaja perfectamente en el nuevo escenario ofensivo del equipo. La salida de Antoine Griezmann dejaría un vacío futbolístico y emocional enorme, y Bernardo aparece como una figura capaz de asumir esa responsabilidad, ese papel de estrella que actúe como referencia del equipo en las grandes noches. Además, el portugués mantiene una gran relación con Julián Álvarez tras coincidir en el Manchester City, una sociedad que el Atlético espera reproducir en LaLiga para elevar el nivel competitivo del ataque rojiblanco.

Pep Guardiola junto a Bernardo Silva, el último verdugo del Real Madrid en Champions. / DAVE THOMPSON / AP

Encajaría perfectamente con Simeone

Otro de los factores que seduce al cuerpo técnico es su enorme polivalencia. En un equipo donde se potencia la versatilidad de los futbolistas, Bernardo puede actuar como extremo izquierdo, interior o mediapunta, ofreciendo soluciones tácticas diferentes dentro de un mismo partido. Sus números reflejan su impacto ofensivo durante su etapa en Inglaterra: 77 goles y 76 asistencias en 459 partidos oficiales con el City. Más allá de las cifras, el portugués destaca por su inteligencia táctica, capacidad asociativa y una lectura del juego que le convierte en un futbolista diferencial en escenarios de máxima exigencia.

Dentro del club consideran además que se trata de un jugador “muy Simeone”. Un perfil que el técnico argentino valora especialmente: futbolistas con calidad técnica pero comprometidos con el esfuerzo colectivo, y Bernardo cumple con esas características a la perfección. Intensidad sin balón, sacrificio defensivo, y recorrido físico son características innegociables para el Cholo, y el internacional portugués lleva años demostrando en la élite que puede sostener ese nivel competitivo durante toda una temporada.

Tiene muchos pretendientes

Eso sí, el Atlético no estará solo en la carrera por hacerse con uno de los grandes agentes libres del mercado. Clubes como el Chelsea, el Barcelona, la Juventus o el Milan también siguen atentos a su situación contractual. Novias no le faltan al internacional portugués que a sus 32 años quiere firmar el último gran contrato de su carrera. Eso sí, en el resto de clubes repartiría la responsabilidad o el peso de su figura en el vestuario, un arma que el Atleti quiere aprovechar como hiciera otrora con Julián para que el centrocampista se decante por las rayas rojas y blancas.

En los despachos del Metropolitano quieren cerrar la operación cuanto antes ante el temor de que su vecino de la Castellana se inmiscuya en la operación. El jugador está representado por Jorge Mendes, quien también dirige los movimientos del técnico portugués Mourinho, que asumirá el mando de la nave madridista durante la próxima campaña y que ha pedido expresamente la contratación del talentoso centrocampista.