Almeida estudia dedicar una calle o plaza en Madrid a Gutiérrez Mellado por su papel en la Transición

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha trasladado este miércoles que el Ayuntamiento estudiará dedicar un espacio público en la capital a Manuel Gutiérrez Mellado, figura clave de la Transición y de la defensa de la democracia durante el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

En declaraciones a los medios, Almeida ha subrayado que el general fue “una persona fundamental en la historia de nuestra democracia” y ha destacado su compromiso con el sistema constitucional desde las Fuerzas Armadas. Según el regidor, la imagen más recordada de ese compromiso fue la del 23-F, cuando el entonces vicepresidente del Gobierno se levantó en el Congreso para exigir al teniente coronel Antonio Tejero que depusiera las armas.

La relevancia de Gutiérrez Mellado, no obstante, no se limita a ese episodio. “Antes de ese 23 de febrero había hecho ya un trabajo extraordinario”, ha señalado el regidor popular, en referencia a su papel en la transformación de las Fuerzas Armadas durante los primeros años de la democracia.

Pese a esta importancia histórica, ha lamentado Alemida, el general “no tiene el reconocimiento público” que merece en Madrid, “la capital de España". Es por ello que el Ayuntamiento está dispuesto a impulsar un homenaje con mayor visibilidad que la placa acutalmente situada en la casa en la que vivió.

Dicho reconocimiento podría adoptar la forma de una calle o una plaza en alguno de los nuevos desarrollos urbanísticos de la ciudad. “En Madrid hay desarrollos importantes desde el punto de vista urbanístico donde creo que tenemos la capacidad de encontrar un espacio público adecuado para Manuel Gutiérrez Mellado”, ha apuntado el alcalde.

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Almeida ha recordado que otros protagonistas de la Transición, como Torcuato Fernández-Miranda, ya cuentan con reconocimiento en el callejero madrileño, y ha avanzado que el Consistorio analizará ahora cuál puede ser la fórmula más adecuada para homenajear a Gutiérrez Mellado.