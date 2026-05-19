Armas blancas, drogas y reyertas: Villaverde y Vallecas concentran las actuaciones más destacas de la Policía Municipal este año

En el primer cuatrimestre del año, entre enero y abril de 2026, Villaverde y Puente de Vallecas han sido el epicentro de algunas de las intervenciones más destacadas de la Policía Municipal en las calles de Madrid, según el balance presentado este lunes por la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, desde la Jefatura Superior del Cuerpo en la Casa de Campo.

La responsable municipal puso el foco en varias actuaciones recientes en estos distritos, todas ellas vinculadas a delitos graves, tráfico de drogas, reyertas o presencia de armas blancas. En Puente de Vallecas, el pasado 6 de marzo, la Policía Municipal participó junto a Policía Nacional en una operación que permitió desactivar un punto de tráfico de drogas, detener a una persona e intervenir cocaína base, heroína y dinero en efectivo.

También en este distrito, a finales de febrero, agentes municipales actuaron junto al Cuerpo Nacional de Policía en tres narcopisos. La intervención se saldó con tres detenidos, la incautación de tres kilos de droga, 18.000 euros, un arma de fuego y varios machetes. Durante su intervención, Sanz destacó este operativo como ejemplo del trabajo cotidiano de los agentes “en los barrios de la ciudad de Madrid”.

El mismo distrito aparece de nuevo en el balance por una reyerta ocurrida el 26 de marzo en la plaza de Puerto Rubio. Tras el aviso, los agentes localizaron en el entorno de la avenida de la Albufera a un menor de edad con un cuchillo de 34 centímetros. Según apuntó la vicealcaldesa madrileña, tras el arresto el joven reconoció pertenecer a la banda de los Trinitarios, que de un tiempo a esta parte viene disputándose el territorio de forma violenta con los Ñetas.

Villaverde fue el otro distrito incluido en las actuaciones más relevantes de este primer cuatrimestre. El 14 de abril, agentes de Policía Municipal intervinieron en un inmueble donde un hombre, armado con un arma blanca, había amenazado a varios vecinos. Los policías tuvieron que utilizar un táser para poder reducirle debido a su agresividad y corpulencia. Sanz también se refirió a la situación en el entorno del parque Paraíso, en San Blas, donde los vecinos vienen denunciando problemas de inseguridad vinculados a trapicheo y consumo, más tras el reciente asesinato de un joven de 20 años por una discusión por drogas. La vicealcaldesa aseguró que la Policía Municipal mantiene desde hace tiempo un refuerzo en la zona “en tres turnos”, pero reclamó que el compromiso de la Delegación del Gobierno de incrementar la presencia de Policía Nacional sea “ejecutivo y efectivo”.

Todos estos episodios, y otros tantos que han tenido lugar estos meses, comparten un denominador común: una creciente presencia de armas blancas en las calles madrileñas que preocupa cada vez más al Gobierno municipal. Hasta abril, la Policía Municipal ha intervenido en 200 actuaciones por tenencia de armas, “más de 11 a la semana, casi dos al día de media”, en palabras de Sanz, en su mayoría armas blancas. Por su parte, el Samur atendió a más de 140 heridos por arma blanca y dos personas han muerto. Además, el balance municipal incluye cinco incidentes con armas de fuego y un fallecido.

Una situación ante la que la delegada volvió a reclamar cambios legales para facilitar el control de las armas blancas, endurecer la respuesta frente a los reincidentes y evitar que las bandas utilicen a menores en los delitos más graves. También volvió a pedir “más policías en las calles”, dirigiendo esa petición al Gobierno central, al recordar que las competencias principales en seguridad ciudadana recaen en la Delegación del Gobierno.

Además de las actuaciones por armas, la Policía Municipal ha detenido o investigado a 105 personas por lesiones, 131 por violencia de género, 22 por abusos y agresiones sexuales, 81 por amenazas, 76 por robos con violencia e intimidación, 63 por delitos contra el patrimonio, 47 por delitos relacionados con la propiedad intelectual e industrial, 265 por delitos contra la salud pública, 1.784 por delitos contra la seguridad vial, 81 por falsedad documental y 82 por atentado, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad.

Pese a todo, Sanz defendió que Madrid es “una ciudad segura”, especialmente en comparación con otras grandes capitales, aunque advirtió de que existen “problemas serios” que, a su juicio, no deben ocultarse: el uso de armas blancas, las reyertas y el tráfico de drogas en determinados barrios. “La seguridad no se puede dar por hecha”, subrayó la portavoz municipal, antes de agradecer a los agentes su “actitud profesional y valiente”.