DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
Los sindicatos de la Policía Municipal llaman a no hacer horas extra durante la visita del Papa a Madrid
Las entidades buscan unidad y firmeza para lograr un acuerdo "digno y satisfactorio" con el Ayuntamiento madrileño
Los sindicatos CPPM, CSIT Unión Profesional/PLA, UPM y SPL-UGT han llamado a la plantilla de la Policía Municipal de Madrid a no realizar horas extraordinarias voluntarias entre la noche del jueves 4 y el domingo 7 de junio, coincidiendo con la visita del papa León XIV a la capital, como medida de presión en la negociación de su convenio laboral.
En un comunicado conjunto, las organizaciones sindicales han apelado este martes a la "firmeza y a la unidad" de los agentes para "forzar" al Ayuntamiento de Madrid a "reconsiderar" su postura y lograr que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida "avance" hacia un acuerdo "digno y satisfactorio".
"Mantenemos nuestra protesta ante la falta de avances" y "apelamos a la unidad de la plantilla de Policía Municipal para no realizar servicios extraordinarios voluntarios" entre el nocturno del jueves 4 de junio y el domingo 7 de junio", señala el comunicado. Según explican en el comunicado, el objetivo de esta medida es forzar al Ayuntamiento a reconsiderar su postura y avanzar hacia un acuerdo “digno y satisfactorio” para el Cuerpo de Policía Municipal de Madrid.
Las entidades firmantes sostienen que sus reivindicaciones no buscan privilegios, sino el reconocimiento de derechos y condiciones que, aseguran, ya han sido concedidos a otros colectivos municipales. "Queremos recordar que nuestras reivindicaciones no persiguen privilegios, sino el reconocimiento de unos derechos y condiciones que ya han sido concedidos a otros colectivos del Ayuntamiento", apuntan.
CPPM, CSIT Unión Profesional/PLA, UPM y SPL-UGT concluyen reiterando su compromiso de mantener las medidas de conflicto que consideren necesarias hasta lograr mejoras laborales y económicas para la plantilla. El comunicado termina con un mensaje de unidad sindical: “La unión es el único camino”.
A finales de abril, la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Inma Sanz, aseguró que este convenio es una “absoluta prioridad” para el equipo de Gobierno. “Estamos trabajando con los representantes de los trabajadores, estudiando sus demandas y propuestas”, señaló Sanz, antes de avanzar que la mesa sectorial se convocaría este mes de mayo con el objetivo de obtener resultados “lo antes posible”.
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