La Sierra Norte de Madrid acoge la convención CUAC con espectáculos de circo abiertos al público

La Sierra Norte de Madrid se prepara para recibir una nueva edición de la Convención Universal de Artes Circenses (CUAC), uno de los encuentros de circo comunitario y contemporáneo más relevantes de la región. El evento, impulsado por el tejido social y cultural de la Comunidad de Madrid, se celebrará del 22 al 24 de mayo en el Albergue Nueva Tierra de Piñuécar, consolidándose como una cita imprescindible para la descentralización de la cultura en entornos rurales.

Esta iniciativa nace de forma totalmente autogestionada y sin ánimo de lucro gracias a diversos proyectos sociales madrileños. Su objetivo principal es generar espacios de encuentro, creación artística y transformación social a través de las disciplinas circenses. Durante tres intensos días, artistas, estudiantes, profesionales y aficionados de toda España convivirán en este entorno natural privilegiado para compartir experiencias y sinergias.

Talleres, convivencia y circo social en Piñuécar

El programa de la convención CUAC ofrece una amplia variedad de actividades que van más allá de la mera exhibición. Los asistentes podrán participar en talleres de circo y movimiento adaptados a diferentes niveles, además de disfrutar de zonas de entrenamiento libre y creación colectiva. El encuentro también albergará cabarets participativos, muestras de artistas emergentes y espacios de reflexión enfocados en la juventud, la cultura y el circo social, sin olvidar las actividades nocturnas vinculadas a la música y el fuego.

Asimismo, la organización pondrá un foco especial en el circo inclusivo y comunitario, promoviendo el intercambio de ideas entre escuelas, asociaciones y colectivos culturales. Al tratarse de un evento colaborativo, gran parte del engranaje organizativo se sostiene gracias al trabajo voluntario de entidades sociales. Aquellos interesados en asistir o participar pueden consultar todos los detalles e inscripciones en la web oficial del encuentro, cuacvencion.org.

Espectáculos gratuitos de circo de calle en la Plaza del Pueblo

Uno de los grandes atractivos de la convención es su cartelera de espectáculos de calle abiertos a toda la ciudadanía, que tendrán como escenario principal la Plaza del Pueblo de Piñuécar. Las actividades abiertas arrancarán el viernes 22 de mayo a las 13:00 horas con la propuesta ¡Qué magia! Yo y mis circunstancias de la Compañía Joaco Showman. Por la tarde, a las 19:00 horas, el público podrá disfrutar de la obra Paranoia, una producción de la compañía DI CHOK y Pepe Chocomeli.

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La programación cultural gratuita concluirá el sábado 23 de mayo a las 13:00 horas, momento en el que la Plaza del Pueblo acogerá el espectáculo familiar Menudo emBOLAdo, a cargo de la compañía Sergius Circus. De este modo, Piñuécar reivindica el potencial de los pequeños municipios y se posiciona como un referente de la cultura transformadora en la España rural.