San Isidro 2026: ¿corre peligro la celebración de la corrida de toros de este miércoles tras la rotura de una tubería de gas por las obras en Ventas?

La rotura de una tubería de gas en el transcurso de las obras de renovación en la estación de Ventas, a las puertas de la plaza de toros que lleva el mismo nombre en Madrid, ha generado un día más que complicado en el trasporte público de la capital. El suceso ha afectado a más de una decena de estaciones y ha provocado cortes parciales en las líneas 2, 5 y 6. Y, de paso, ha traído cierta incertidumbre sobre la décima de las 26 corridas de toros del ciclo de San Isidro, que está prevista que se celebre este martes a las 19.00 horas.

La presencia de multitud de efectivos de Emergencias y Bomberos durante todo el día en la zona ha despertado las alertas sobre la viabilidad del evento. Pero tras las últimas informaciones de Emergencias Madrid, parece ser que no habrá problemas para que se celebre con normalidad.

A eso de las 17.00 horas de la tarde, un par antes del horario fijado para que Mario Vilau y Julio Norte lidien lidien con los novillos de Fuente Ymbro, Emergencias Madrid ha informado de que "se restablece el tráfico de coches y peatones en el tramo de la calle Alcalá entre Ventas y Manuel Becerra". Por tanto, se recupera la normalidad en las calles aledañas a la plaza y todo hace indicar que la corrido se celebrará sin problemas.

Eso sí, Metro de Madrid ha recomendado a los aficionados "que quieran desplazarse en Metro que anticipen su viaje al permanecer cerradas las estaciones de Ventas y Manuel Becerra por los trabajos que están desarrollando los servicios de Emergencia". Por tanto, tendrán que bajarse en las estaciones cercanas y hacer el último trayecto a pie.

Próximas corridas de toros en Madrid

La Feria de San Isidro continúa en la Plaza de Toros de Las Ventas con varios festejos programados para los próximos días. El calendario previsto es el siguiente:

Miércoles 20. Toros de Saltillo para José Carlos Venegas, Juan Leal y Juan de Castilla.

Jueves 21. Toros de Puerto de San Lorenzo para José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado.

Viernes 22. Toros de Victoriano del Río para Sebastián Castella, Emilio de Justo y Tomás Rufo.

Sábado 23. Toros de Sánchez y Sánchez para Andy Cartagena, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza.

Domingo 24. Toros de Alcurrucén para Fortes, David de Miranda y Víctor Hernández.

Precios de las entradas de la Feria de San Isidro de Madrid

Los aficionados que quieran asistir a los festejos podrán adquirir entradas con precios que van desde los 30 euros, en las localidades más económicas, hasta los 97 euros en las zonas más privilegiadas de la plaza.

Eso sí, deberán estar atentos a la disponibilidad, ya que algunas jornadas pueden agotar rápidamente el papel, como ya ocurrió en la taquilla de los días 8 y 9 de mayo.

Dónde ver en TV y online los toros de la Feria de San Isidro de Madrid

Quienes no puedan acudir a Las Ventas también tendrán la posibilidad de seguir los festejos de la Feria de San Isidro a través de TLMad, la plataforma de Telemadrid encargada de retransmitir las corridas este 2026.

La emisión estará disponible tanto en sus canales como en sus aplicaciones. Además, cada corrida podrá verse bajo demanda durante los siete días posteriores a su retransmisión.

La Feria de San Isidro, una cita histórica en Las Ventas

La Feria de San Isidro se celebra cada año en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid. Su origen se remonta a 1947, cuando se instauró este ciclo taurino en honor a San Isidro Labrador, patrón de la capital.

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Desde entonces, la feria ha ido creciendo en popularidad y prestigio hasta convertirse en una de las grandes citas taurinas del calendario y en el ciclo con mayor número de festejos de la ciudad.