SUCESOS EN LA CAPITAL
Rescatada en estado grave una mujer tras caer al río Manzanares en Madrid
Bomberos del Ayuntamiento la sacaron del cauce de madrugada, a la altura del número 44 de la avenida del Manzanares, y SAMUR-Protección Civil la trasladó estabilizada a un hospital
EPE
Una mujer resultó herida grave en la madrugada de este martes tras precipitarse al río Manzanares desde la avenida que discurre paralela al cauce, a la altura del número 44 de la avenida del Manzanares, según informó Emergencias Madrid.
El aviso se recibió alrededor de la 1:00 de la madrugada y hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid con un vehículo autobomba, un vehículo de salvamento acuático y una escala articulada, todos ellos del quinto parque.
A su llegada, los bomberos encontraron a la mujer acompañada por agentes de la Policía Nacional y por un civil que se había acercado tras percatarse de la caída. Los efectivos procedieron entonces al rescate de la víctima mediante una camilla nido y la autoescala en función pozo.
Una vez fuera del agua, la mujer fue atendida por sanitarios de SAMUR-Protección Civil, que la estabilizaron y la trasladaron en estado grave a un centro hospitalario.
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