Rescatada en estado grave una mujer tras caer al río Manzanares en Madrid

Una mujer resultó herida grave en la madrugada de este martes tras precipitarse al río Manzanares desde la avenida que discurre paralela al cauce, a la altura del número 44 de la avenida del Manzanares, según informó Emergencias Madrid.

El aviso se recibió alrededor de la 1:00 de la madrugada y hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid con un vehículo autobomba, un vehículo de salvamento acuático y una escala articulada, todos ellos del quinto parque.

A su llegada, los bomberos encontraron a la mujer acompañada por agentes de la Policía Nacional y por un civil que se había acercado tras percatarse de la caída. Los efectivos procedieron entonces al rescate de la víctima mediante una camilla nido y la autoescala en función pozo.

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Una vez fuera del agua, la mujer fue atendida por sanitarios de SAMUR-Protección Civil, que la estabilizaron y la trasladaron en estado grave a un centro hospitalario.