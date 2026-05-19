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Así es el refugio de Mariló Montero en Madrid: de un caótico proceso de decoración al oasis elegante que siempre imaginó
La periodista ha creado un santuario personal en su ático, donde una gran biblioteca de madera blanca refleja su evolución y nuevos proyectos
Cuando Mariló Montero comenzó a diseñar el ático al que llamaría su hogar tenía claro que quería que este espacio, situado en uno de los barrios más exclusivos de la capital, destacase por su estilo y elegancia. Sin embargo, este proceso fue algo más caótico de lo esperado, y es que entre los cientos de libros, los múltiples documentos de trabajo o los recuerdos de sus viajes personales, la mudanza se hizo algo cuesta arriba para la conocida presentadora de televisión.
Hoy, la periodista navarra puede presumir de gozar con un espacio amplio, cálido y acogedor en pleno barrio de Salamanca que cuenta con un amplio salón comedor, un baño en tonos ocres, y una zona de despacho para trabajar. Además, primando el espacio de almacenaje, Mariló cuenta con un vestidor directamente contectado a la habitación principal, y una cocina completamente equipada.
Una biblioteca que refleja los nuevos proyectos
Conocida por ser una ávida lectora, Mariló quería transformar este espacio en un lugar donde poder dejarse llevar por las historias, donde perderse entre las páginas de sus libros favoritos y desconectar. Así, la periodista marcó una clara condición para poder llamar a este ático su hogar: contar con una biblioteca a la altura.
Esta biblioteca formada por grandes estanterías de madera blanca, que abarcan desde el suelo hasta el techo, se sitúa en el despacho de la presentadora, donde también puede encontrarse un escritorio de estilo 'vintage' y un pequeño sillón de un llamativo color verde.
Así, convertida en su pequeño santuario, esta biblioteca no solo es el lugar al que Mariló acude cuando necesita relajarse o resolver alguna duda, sino que además, evoluciona al tiempo que la presentadora se embarca en nuevos proyectos. Esto fue especialmente notable cuando la periodista decidía participar en el televisivo talent de cocina 'MasterChef Celebrity'.
La ansiada chaquetilla blanca
Sin haberse interesado nunca por la cocina, Mariló se sintió algo desfasada con el resto de sus compañeros, pero haciendo gala de la perseverancia y tenacidad que la caracterizan, la presentadora tomó cartas en el asunto y comenzó a formarse.
Así, además de contar con varios profesores y con la guía del aclamado chef Mario Sandoval, uno de los principales cambios que Mariló introdujo en su vida fue precisamente en su biblioteca, donde los libros de cocina comenzaron a infiltrarse entre las novelas y libros de consulta.
Esta transformación dio sus frutos cuando la navarra se convirtió en la gran vencedora de la última edición de este concurso de cocina, alzándose con la ansiada chaquetilla blanca.
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