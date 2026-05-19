Problemas en el Metro de Madrid: cortadas las líneas 2 y 5 tras la rotura de una tubería de gas por las obras en Ventas

Martes difícil para los viajeros de Metro Madrid. Desde esta mañana, varias líneas del suburbano se encuentran afectadas por la rotura de una tubería de gas en el transcurso de las obras de renovación en la estación de Ventas. En concreto, la circulación se encuentra interrumpida parcialmente en la línea 2, desde Alsacia a Sol, y en la línea 6 entre El Capricho y Gran Vía. Además, los trenes de la Línea 6 no efectúan parada en la estación de Manuel Becerra.

La incidencia se ha producido sobre las 10:00 horas cuando en el transcurso de modernización y accesibilidad de la centenaria estación de Ventas "se ha picado una tubería de gas", por lo que "por precaución" se ha decidido interrumpir el servicio, según han informado fuentes del suburbano. "Estamos trabajando para solucionarlo lo antes posible", han añadido.

En concreto, el corte en la Línea 2 de Metro (Las Rosas-Cuatro Caminos) se ha producido entre las estaciones de Alsacia y Sol, en ambos sentidos. Así, las estaciones afectadas por el corte son Alsacia, La Almudena, La Elipa, Ventas, Manuel Becerra, Goya, Príncipe de Vergara, Retiro, Banco de España, Sevilla y Sol.

Por su lado, en la Línea 5, la circulación se encuentra interrumpida en los tramos que paran en lassiguientes estaciones: El Capricho, Canillejas, Torre Arias, Suanzes, Ciudad Lineal, Pueblo Nuevo, Quintana, El Carmen, Ventas, Diego de León, Núñez de Balboa, Rubén Darío, Alonso Martínez, Chueca y Gran Vía, también en ambos sentidos.

Personal de Metro de Madrid se ha personado en el lugar y trabaja para solucionar el incidente lo antes posible, han apuntado desde la compañía metropolitana.

Obras en Ventas

Obas de Metro en la estación de Ventas (L2 y L5), en las inmediaciones de la Plaza de Toros de Las Ventas. / EUROPA PRESS

El suburbano madrileño está acometiendo obras en la estación de Metro de Ventas para la implantación de cinco ascensores y la renovación integral del antiguo vestíbulo, cerrado desde 1970.

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Con una inversión superior a los 19 millones de euros, el proyecto incluye la colocación de cinco ascensores, así como la creación de nuevos pasillos, accesos y un vestíbulo. Una vez terminada la restauración, el nuevo vestíbulo entrará a formar parte del circuito de los Museos del suburbano que incluye la Nave de Motores de Pacífico, el museo de los Caños del Peral, la de Chamberí, la exposición de trenes clásicos de Chamartín o el antiguo vestíbulo de Pacífico.