El PP acusa al Gobierno de Getafe de acceder a datos policiales de los vecinos: "Es un Gran Hermano para controlarles"

El portavoz del PP de Getafe, Antonio José Mesa, ha pedido explicaciones al Gobierno local (PSOE, Más Madrid y Podemos) por el presunto acceso irregular de miembros del Gobierno local a datos policiales "sensibles" a través de la plataforma de gestión Vinfopol.

El 'popular' ha asegurado que el actual concejal de Hacienda y Seguridad Ciudadana y segundo teniente de alcalde, Jorge Juan Rodríguez, tendría acceso a este sistema desde hace un año, cuando se produjo el apagón en la red eléctrica en el país, según ha adelantado el periódico digital 'El Debate'.

Mesa ha explicado que el acceso al programa de gestión Vinfopol está restringido y únicamente autorizado a mandos policiales y fuerzas de seguridad, "no a políticos". Este portal permite cruzar datos y acceder a intervenciones policiales, diligencias, minutas a los juzgados, partes o fotografías.

Según el 'popular', con el nombre de una persona se puede acceder a sus vehículos, su domicilio, en cuántas intervenciones se ha visto involucrado, multas y controles de alcoholemia por los que haya pasado.

"Tiene que dar explicaciones"

El PP pedirá la dimisión en Pleno del concejal de Seguridad y ha adelantado que si no les convencen las explicaciones acudirán a la vía judicial. Mesa ha remarcado que el acceso al programa supone una vulneración de la Ley Orgánica del Tratamiento de Datos Personales ya que sólo autoriza expresamente el acceso a "autoridades competentes, policiales y judiciales, al ministerio Fiscal y a direcciones penitenciarias".

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El portavoz 'popular' ha concluido que la alcaldesa, la socialista Sara Hernández, "tiene que dar explicaciones". "¿Para qué y con qué fin quiere estos datos sensibles?. Es un Gran Hermano para controlar a los vecinos, son las cloacas del 'sanchismo' de Pedro Sánchez en Getafe", ha condenado el 'popular'.