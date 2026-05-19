Madrid tiene un parque más grande que Central Park: un pulmón verde con lago, rutas y miradores

¿Sabías que Madrid tiene un parque más grande que el Central Park de Nueva York? Aunque a muchos les pueda sorprender, la capital española no solo presume de grandes avenidas, museos y patrimonio histórico, sino también de una enorme superficie verde que la convierte en una de las ciudades más arboladas del mundo.

De hecho, distintos datos sitúan a Madrid por encima de otras grandes capitales internacionales como Toronto, Nueva York o Londres en presencia de arbolado urbano. Sin duda, una realidad que desmonta la imagen de ciudad puramente monumental y que confirma el peso que tienen sus parques, jardines y zonas naturales en la vida diaria de los madrileños.

El parque de Madrid más grande que Central Park

El famoso Central Park de Nueva York cuenta con casi 4 kilómetros de superficie, mientras que en Madrid, hay un parque se supera con creces esta marca. Y no, no hablamos ni de El Retiro, el Juan Carlos I o la Casa de Campo.

Se trata de un parque más modesto, menos histórico y mucho menos conocido. Se encuentra situado al norte de la ciudad, dentro del madrileño distrito de Hortaleza. Seguro que con todas estas pistas, ya has llegado a la conclusión del parque secreto del que hablamos: Valdebebas.

Vegetación en el parque de Valdebebas / Archivo

El gran pulmón de Madrid

El Parque Forestal Valdebebas Felipe VI tiene una extensión de 470 hectáreas, lo que viene siendo cuatro veces más grande que El Retiro y supera al neoyorquino Central Park en 100 hectáreas. Esta joya en el norte de Madrid se ha convertido en uno de los grandes pulmones de Madrid y en uno de los sumideros de carbono más importantes de toda la ciudad.

Noticias relacionadas

El Parque Forestal Valdebebas Felipe VI tiene una extensión de 470 hectáreas / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Lo más curioso de este parque es que se levantó precisamente en un terreno que estaba en desuso, donde antes solo había vertederos y escombreras. Ahora cuenta con un área forestal, un jardín urbano y hasta cinco tipos de ecosistemas diferentes representativos de la península ibérica.