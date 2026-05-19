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Madrid tiene un parque más grande que Central Park: un pulmón verde con lago, rutas y miradores

El famoso Central Park de Nueva York cuenta con casi 4 kilómetros de superficie, pero en Madrid hay un parque se supera con creces esta marca

Esta joya en el norte de Madrid se ha convertido en uno de los grandes pulmones de Madrid y en uno de los sumideros de carbono más importantes de toda la ciudad

Esta joya en el norte de Madrid se ha convertido en uno de los grandes pulmones de Madrid y en uno de los sumideros de carbono más importantes de toda la ciudad / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

¿Sabías que Madrid tiene un parque más grande que el Central Park de Nueva York? Aunque a muchos les pueda sorprender, la capital española no solo presume de grandes avenidas, museos y patrimonio histórico, sino también de una enorme superficie verde que la convierte en una de las ciudades más arboladas del mundo.

De hecho, distintos datos sitúan a Madrid por encima de otras grandes capitales internacionales como Toronto, Nueva York o Londres en presencia de arbolado urbano. Sin duda, una realidad que desmonta la imagen de ciudad puramente monumental y que confirma el peso que tienen sus parques, jardines y zonas naturales en la vida diaria de los madrileños.

El parque de Madrid más grande que Central Park

El famoso Central Park de Nueva York cuenta con casi 4 kilómetros de superficie, mientras que en Madrid, hay un parque se supera con creces esta marca. Y no, no hablamos ni de El Retiro, el Juan Carlos I o la Casa de Campo.

Se trata de un parque más modesto, menos histórico y mucho menos conocido. Se encuentra situado al norte de la ciudad, dentro del madrileño distrito de Hortaleza. Seguro que con todas estas pistas, ya has llegado a la conclusión del parque secreto del que hablamos: Valdebebas.

Vegetación en el parque de Valdebebas.

Vegetación en el parque de Valdebebas / Archivo

El gran pulmón de Madrid

El Parque Forestal Valdebebas Felipe VI tiene una extensión de 470 hectáreas, lo que viene siendo cuatro veces más grande que El Retiro y supera al neoyorquino Central Park en 100 hectáreas. Esta joya en el norte de Madrid se ha convertido en uno de los grandes pulmones de Madrid y en uno de los sumideros de carbono más importantes de toda la ciudad.

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El Parque Forestal Valdebebas Felipe VI tiene una extensión de 470 hectáreas

El Parque Forestal Valdebebas Felipe VI tiene una extensión de 470 hectáreas / AYUNTAMIENTO DE MADRID

Lo más curioso de este parque es que se levantó precisamente en un terreno que estaba en desuso, donde antes solo había vertederos y escombreras. Ahora cuenta con un área forestal, un jardín urbano y hasta cinco tipos de ecosistemas diferentes representativos de la península ibérica. 

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