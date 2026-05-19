La Orcam abre la temporada con Caleb Teicher, Lozakovich y Ortiz como artistas destacados

La Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM) ha presentado este martes su temporada 2026/2027, que contará con la presencia de artistas como Caleb Teicher, Daniel Lozakovich, Pacho Flores, Gabriela Ortiz o Marc Minkowski, en una programación que combina repertorio clásico, creación contemporánea y estrenos en el Auditorio Nacional.

La temporada contará con 18 conciertos, divididos en 13 del Ciclo Sinfónico y 5 del Ciclo Tiempo de Cámara, con propuestas que giran en torno a temas como la memoria, la identidad o la espiritualidad.

El arranque será el 6 de octubre con la Tercera Sinfonía de Mahler, en un concierto inaugural que reunirá a la ORCAM, los Pequeños Cantores y la mezzosoprano Jennifer Johnston, bajo la dirección de De la Parra.

Repertorio clásico y contemporáneo

Entre las citas más destacadas figura el 3 de noviembre, con el programa 'Coreografías sinfónicas', que incluirá obras de Ginastera, Bernstein o Carlos Simon y contará con la participación del bailarín Caleb Teicher.

Fundación ORCAM / ORCAM

El 21 de diciembre, la formación despedirá el año con 'Resonancias de Navidad', bajo la dirección de Iván López-Reynoso, con un programa centrado en compositores como Fauré, Honegger y Saint-Saens.

Ya en 2027, el 25 de enero, la ORCAM celebrará el 150 aniversario de Manuel de Falla con 'Evocación', un programa junto al pianista Jorge Luis Prats y la directora Lina González-Granados, con obras del compositor gaditano y de Debussy.

Final en junio

Otro de los momentos relevantes llegará el 31 de mayo con el estreno en España de 'La reina roja', de Gabriela Ortiz, en un concierto que también incluirá obras de Revueltas y Márquez y la participación del trompetista Pacho Flores.

El Ciclo Sinfónico se cerrará el 29 de junio con 'Geometrías sonoras', bajo la dirección de Eduardo Strausser, con obras de Stravinsky, Elgar y Shostakóvich.

El Coro de la Comunidad de Madrid desarrollará su propio ciclo, Tiempo de Cámara, con cinco conciertos, entre ellos 'Volver a creer' (25 de octubre) con el 'Stabat de Mater' de Dvorak, o 'Esencias de Villancicos' (9 de diciembre).

La ORCAM ha destacado también su apuesta por la creación contemporánea y el refuerzo de su vínculo con la música hispanoamericana, así como su objetivo de ampliar públicos.

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En 2025, la formación superó los 1.400 abonados y las 6.300 entradas vendidas en el Auditorio Nacional, además de más de 180 conciertos en distintos escenarios nacionales e internacionales.