SUCESOS EN LA CAPITAL
Muere el conductor de un camión de la basura tras incendiarse su vehículo en Madrid en un accidente en la A-3
Otros dos conductores resultaron heridos con quemaduras al intentar auxiliarlo en la vía de servicio, a la altura de Valdecarros
EPE
El conductor de un camión de la basura, un hombre de 28 años, ha fallecido en la madrugada de este martes tras sufrir un accidente con su vehículo en la vía de servicio de la A-3, a la altura de Valdecarros, según informó Emergencias Madrid.
El siniestro se produjo alrededor de las 2:15 horas de este martes en el kilómetro 13,5 de la carretera. Tras el accidente, el camión comenzó a arder y el conductor quedó atrapado en el interior del vehículo.
Hasta el lugar se desplazaron Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que extinguieron el incendio. También acudieron efectivos de SAMUR-Protección Civil, que atendieron a otros dos conductores de camiones de basura que habían presenciado el accidente y trataron de auxiliar a la víctima.
Uno de los heridos fue trasladado al Hospital Gregorio Marañón en estado leve, con quemaduras en las manos. El otro fue evacuado al Hospital La Paz con pronóstico moderado, al presentar quemaduras en los brazos y en la cara.
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