Por Galapagar denuncia el "abandono" y la "inseguridad" de las obras del nuevo centro de Servicios Sociales

La coalición Por Galapagar, integrada por Más Madrid, Izquierda Unida y Galapagar Importa, ha denunciado el estado de "abandono" e "inseguridad" en el que se encuentran las obras del nuevo centro de Servicios Sociales de Atención Primaria de Galapagar, paralizadas desde noviembre de 2025.

Según ha señalado la formación en una nota de prensa, la empresa adjudicataria paralizó "de forma unilateral" los trabajos el pasado 21 de noviembre alegando supuestos imprevistos técnicos para reclamar un incremento de costes, tras haber ejecutado únicamente un 2,3 por ciento del proyecto.

La portavoz de Por Galapagar, Maribel Ramírez, ha asegurado que el nuevo centro de Servicios Sociales "lleva meses abandonado convertido en un foco de inseguridad en plena zona de paso de familias, niños y mayores".

Asimismo, ha criticado que la obra permanezca con "una excavación sin proteger y una valla que no garantiza la seguridad de nadie" y ha cuestionado "la responsabilidad política del Partido Popular", al considerar que el contrato se adjudicó a "una empresa con antecedentes de abandono en Gijón, Getafe o Logroño".

La coalición sostiene que el recinto carece de vigilancia y de medidas de protección suficientes, pese a encontrarse junto al centro de salud, una escuela infantil y un parque frecuentado por menores. Además, Por Galapagar ha señalado que un informe jurídico municipal fechado en febrero de 2026 recoge "flagrantes retrasos" en la ejecución del proyecto.

En este sentido, Ramírez ha exigido "medidas urgentes" para reforzar la seguridad perimetral y "acción legal contundente contra la constructora". Por su parte, el Ayuntamiento de Galapagar ha informado de que ha alcanzado un acuerdo con la empresa adjudicataria para la rescisión definitiva del contrato, tras considerar "absolutamente inviable" asumir un incremento económico de aproximadamente 1,5 millones de euros sobre el presupuesto inicial del proyecto.

Noticias relacionadas

El alcalde en funciones, Ángel Camacho, ha señalado que el proyecto "ha dado muchos problemas" desde el inicio y ha afirmado que el aumento del coste de los materiales y el sobrecoste planteado por la constructora hacían "prácticamente inviable" continuar con las obras.