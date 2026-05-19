Nace 'Con V de Visibles' para defender los derechos LGTBI y promover la inclusión en Fuenlabrada

La asociación Fuenla Entiende y el Ayuntamiento de Fuenlabrada han puesto en marcha el programa 'Con V de Visibles', una iniciativa destinada a defender la igualdad y los derechos de las personas LGTBI, visibilizar al colectivo y educar a la sociedad en valores sociales para que todas las personas se sientan incluidas y no discriminadas en el municipio.

El convenio, rubricado por el alcalde, Javier Ayala, permitirá seguir promoviendo el apoyo y la defensa de los derechos LGTBI, mediante la creación de "espacios seguros y luchando contra la intolerancia y la exclusión", según ha indicado el Consistorio en un comunicado.

Charlas, actividades culturales y sensibilización

El proyecto contempla acciones dirigidas tanto al colectivo LGTBI como al conjunto de la ciudadanía. Entre ellas figuran charlas informativas, actividades de sensibilización, propuestas culturales, de ocio y deportivas abiertas a todo el público. A través de este convenio, el Ayuntamiento aporta 5.500 euros a Fuenla Entiende para el desarrollo de estas iniciativas.

El convenio se viene renovando desde 2017 y ha permitido a Fuenla Entiende desarrollar actividades formativas, de asesoramiento, información, voluntariado, sensibilización, prevención y colaboración con la Concejalía de Feminismo y Diversidad dentro del programa Fuenlabrada Diversa.

La entidad, que es "la única que trabaja de manera específica" en la localidad para apoyar al colectivo LGTBI, tiene su sede en el espacio asociativo El Punto y realiza durante todo el año actividades y prestación de servicios.

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Fuenla Entiende asegura que "el número de personas asociadas ha crecido un 40 % en los últimos tiempos, involucrando cada vez más a las mujeres LTB, uno de los retos que tiene la asociación". La concejala responsable de Derechos de la Ciudadanía, Raquel López, ha subrayado la importancia de renovar este tipo de acuerdos para promover "la integración de todas las realidades, a través de la educación, creando una ciudad en la que todas las personas se sientan incluidas".