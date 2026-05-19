Madrid se convierte en capital del producto italiano: regresa 'The Italian Show' el 9 de junio

The Italian Show vuelve a Madrid con una misión clara: demostrar que la cocina italiana fuera de Italia también puede ser coherente, responsable y auténtica. Tras dos ediciones previas en la capital y paradas por ciudades como Londres, Berlín o París, el encuentro profesional regresa el 9 de junio al espacio Próxima Estación (zona Príncipe Pío), de 11:00 a 18:00, para reunir a restauradores italianos en el extranjero, chefs, pizzaioli, formadores y profesionales del food & beverage que trabajan con producto italiano en el canal HORECA.

Entrega de los Premios 100% Italiano durante The Italian Show en Londres 2024. / Cedida

Detrás del formato están I Love Italian Food y la Federación Italiana de Cocineros en España (FIC Spain), con la colaboración del Istituto 100% Italiano y FACYRE, en una edición que llega con dos grandes novedades: el estreno en Madrid de los Premios 100% Italiano y un "cuatro manos" pensado para poner en diálogo la cocina italiana con otras tradiciones enogastronómicas.

Charlas, 'showcookings', pizza y degustaciones

La cita mantiene su estructura de evento útil para profesionales: un escenario dedicado a Talks centrados en temas como gestión de empresas de restauración (sostenibilidad, organización y retos), el papel de la restauración en la hotelería y la nueva generación de pizzaioli en Madrid. A eso se suman showcookings, pizza shows y un área de degustación con “más de un centenar” de productos italianos presentados por productores y distribuidores.

Entre los primeros nombres anunciados figuran Ciro Cristiano (Baldoria), Massimiliano Saieva (Roman Pizza Lab) —invitado desde Barcelona para una clase magistral— y Gennaro Arrichiello (La Regina), que llega a la cita con el impulso de sus últimos reconocimientos en campeonatos de pizza en España.

Uno de los focos de esta edición es la entrega, por primera vez en España, de los Premios 100% Italiano: un reconocimiento con tres categorías (restaurantes, pizzerías y embajadores) para quienes representan la cultura gastronómica y vinícola italiana fuera del país "con elecciones responsables, competencia profesional y respeto por las tradiciones y los territorios". El galardón ya se ha entregado en París y Berlín antes de aterrizar en Madrid.

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Una edición con acento madrileño

Además de su vocación europea —el evento suma ya 18 ediciones en el continente—, el regreso a Madrid llega con el recuerdo de su última parada en octubre de 2025, donde participaron figuras del sector italiano en España y nombres del circuito gastronómico local. El cartel completo de junio, según la organización, se publicará en los próximos días en la web del proyecto.