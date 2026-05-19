La Comunidad de Madrid destina 1,1 millones de euros anuales a la lucha contra la esclerosis múltiple

La Comunidad de Madrid destina cada año 1,1 millones de euros a recursos y proyectos sociales de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE), integrada por 47 entidades, diez de ellas madrileñas. La financiación autonómica permite mantener 38 plazas de atención diurna, además de respaldar dispositivos de información, orientación y tratamientos especializados.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha participado este martes en la presentación de la V Edición de la campaña CaminEMos por la Esclerosis Múltiple, celebrada en la sede de la asociación.

Durante su intervención, Dávila ha destacado la "red sólida de apoyo" que el Ejecutivo autonómico desarrolla junto a AEDEM-COCEMFE. Según ha señalado, estos proyectos permiten ofrecer "respuestas cada vez más eficaces, más cercanas y más adaptadas a cada una de las personas" atendidas.

La consejera ha defendido además que la hoja de ruta del Gobierno regional apuesta por "diagnósticos más tempranos, mayor financiación, más investigación, reforzar los tratamientos, equidad en el acceso a los fármacos, apoyo a las familias y mayor sensibilización social". A su juicio, esto facilita que "cada persona cuente con las herramientas necesarias para desarrollar su proyecto de vida con plenitud".

Profesionales, familias y pacientes, protagonistas de la campaña

El acto ha contado también con la presencia del presidente de AEDEM-COCEMFE, Pedro Cuesta Aguilar, así como de la directora general de Humanización, Atención y Seguridad del Paciente, Celia García Menéndez, pacientes diagnosticados de esclerosis múltiple, familiares y representantes de la asociación.

Durante la jornada, los participantes han puesto el foco en el papel de los profesionales sanitarios y las familias, cuyo acompañamiento consideran clave para afrontar una enfermedad neurodegenerativa que constituye la segunda causa de discapacidad entre los jóvenes.

Los representantes de la asociación y los pacientes han compartido las dificultades y el miedo que acompañan al diagnóstico, aunque también han subrayado los avances logrados en el ámbito de la discapacidad durante las últimas décadas.

Por su parte, García Menéndez ha agradecido la labor de entidades como AEDEM-COCEMFE, que permiten "conocer lo que viven estas persona" para "comprender lo que sienten, apoyarles y ayudarles en lo que necesitan". Además, ha reivindicado que el modelo madrileño de atención sanitaria "ya no habla de pacientes porque somos personas cuidando a personas".

El cierre del acto ha contado con la participación de Guillermo Largaespalda y Carlos Yebra, deportistas diagnosticados con esclerosis múltiple y embajadores de esta edición de CaminEMos. Ambos han destacado la importancia del apoyo de sus familiares y seres queridos, a quienes consideran fundamentales para haber podido completar el circuito ciclista de Le Mans.

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La Asociación Española de Esclerosis Múltiple agrupa a 47 entidades en toda España, diez de ellas en la Comunidad de Madrid, y trabaja en apoyo de una enfermedad que afecta a más de 7.000 personas en la región.