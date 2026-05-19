Julio Norte y Mario Vilau se reivindican como relevo del toreo en San Isidro

Para aquellos agoreros y pesimistas de pitiminí, otro golpe de realidad en la segunda novillada de San Isidro después de la puerta grande de Álvaro Serrano de hace una semana: el catalán Mario Vilau y el salmantino Julio Norte también se reivindicaron este martes como relevo del toreo en Las Ventas, con dos presentaciones de peso, con frescura y tremendamente ambiciosos en sus dimensiones. Ambos debutaban en Madrid.

Norte, cuyo nombre real es Julio Rebaque Luis, heredó el apodo artístico de su padre, quien tomó la alternativa de manos del maestro Julio Robles. Palabras mayores. Y este nuevo Norte, tras conquistar València y Sevilla a golpe de triunfo, también se marchó por la puerta grande de Las Ventas después de cortar una oreja a cada novillo de su lote, aunque tuvo mayor peso la faena del sexto, con el que dio dimensión de más fondo, de torero con futuro, largo, de temple natural y con un buena sentido del toreo y de la colocación. El único ‘pero’ que deberíamos ponerle es que despenó a un primer utrero con una estocada algo baja y paseó un apéndice con una petición leve. Por lo tanto, excesiva si atendemos a los cánones de siempre en el toreo, hecho que pone el rigor del palco de Madrid, de nuevo, en entredicho. Una vuelta al ruedo habría bastado.

Pero, más allá de eso, la idea que debería trascender es que Norte ya forma parte de ese relevo generacional capaz de ilusionar a la afición y de defender el porvenir del toreo desde el ruedo que arroja este San Isidro.

Sobre todo, por su faena al sexto, un animal de Fuente Ymbro que se movía con una marejada de temperamento por el pitón derecho, aunque se desplazaba con buena soltura en su embestida, pero descompuesto en su fondo de destemplada bravura a izquierdas.

Mario Vilau pasea la oreja del segundo de la tarde en Madrid antes de resultar herido / Plaza 1

Tras un inicio de faena de rodillas con cambiados por la espalda, siguió toreando con derechazos templados y largos a un animal codicioso, repetidor, de mucha movilidad por ese pitón. Ni un enganchón de muleta. Por la izquierda intentó torear también con dulzura, aunque el corto viaje del fuenteymbro no lo consintió y le pegó una fuerte voltereta de la que salió ileso. Tras una buena estocada -esta vez, sí- de ejecución, paseó otra oreja, un valioso trofeo que le abrió la puerta grande de Las Ventas

Sobresalió, sobre todo, el joven Norte por llevar prendida la embestida en la bamba de la muleta, la mano muy baja y los muletazos cosidos, ligados en creciente emoción, en una baldosa frente al mejor utrero de la tarde. El mejor porque fue el que más transmitió.

Mario Vilau es el otro nombre, hasta ahora en San Isidro, que reivindica el futuro de la tauromaquia. Nacido en l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en un entorno nada sencillo para quien sueña con ser torero, es un firme novillero en clara ascensión que fue herido en el quinto y paseó una oreja del segundo. Esa faena premiada pareció fácil, pero no lo fue: ligó perfectamente el toreo en trasteo vistoso y largo que redondeó con una extraordinaria estocada, digna de escultura.

Con el quinto, el joven formado en la Escola Taurina de Catalunya mostró de nuevo su progresión, quizá en una faena de mayor envergadura por la dificultad del animal: lo sujetó inteligentemente en la muleta, ya que tendía a salir sin celo de las suertes, para, con gran aplomo, ligarla las series con buen corte. Mostró encomiables ganas por no dejarse ganar la pelea por nada ni por nadie y fue su actitud de novillero la que se impuso en dos faenas plenas de decisión. Versión de excelente lidiador pese a que resultó herido mientras toreaba a derechas. Dejó una estocada trasera y pasó a la enfermería por su propio pie. La cornada, de pronóstico grave, presenta una trayectoria ascendente de 15 centímetros, con destrozo del músculo sartorio y contusión de la arteria femoral.

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Pedro Luis pecó con el peor lote y fue silenciado en ambos. El joven peruano dejó muestras de buen toreo al natural en el cuarto, pero no manejó bien los aceros dentro de una novillada que resultó desigual de presentación y juego, ya que solo fue aplaudido en el arrastre el sexto. Minutos después, Julio Norte se marchó en volandas hacia la calle Alcalá como un regalo de Dios. Pero hay futuro.