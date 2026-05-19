El Gobierno de Ayuso apunta contra Sánchez tras la imputación de Zapatero: "Marca el camino de lo que le podría esperar"

No ha tardado el Gobierno de la Comunidad de Madrid en reaccionar a la noticia de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en relación con una trama de blanqueo de capitales en el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra que se investiga en la Audiencia Nacional. "Un Zapatero imputado por blanqueo de capitales marca el camino de lo que le podría esperar a Sánchez y a todo su entorno", ha asegurado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín.

"Aunque esperada, la noticia de un expresidente imputado es demoledora para la marca España", añade el portavoz del Gobierno regional en una publicación en la red social X.

A la espera de lo que pueda decir la presidenta madrileña, quien suele aludir al expresidente en sus intervenciones, sí que se han pronunciado ya miembros destacados del PP madrileño. El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha recurrido a un juego de palabras con las iniciales ZP. "Zapatero Presidiario", ha escrito, también en el antiguo Twitter, antes de recordar las imputaciones de los exsecretarios de Organización del PSOE con Pedro Sánchez como secretario general Jose Luis Ábalos y Santos Cerdán.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha compartido en la misma red social un vídeo en el que el ministro de Transportes, Óscar Puente, se refiere durante la campaña de las pasadas elecciones autonómicas de Castilla y León a Zapatero como "el mejor expresidente del Gobierno que ha tenido este país y el mejor socialista" con el escueto comentario de "El mejor socialista".

Por su parte, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, ha publicado un pantallazo de la información con el comentario "Zapatero, pá'lante!".

En el entorno de Ayuso y en el PP madrileño, la figura del expresidente suele verse como objetivo a abatir que se vincula directamente con la de Pedro Sánchez. Este mismo jueves en el Pleno de la Asamblea, Díaz-Pache ya avanzaba lo que ha pasado hoy. "El expresidente Zapatero está al borde de la imputación y en el centro de una presunta trama dedicada al blanqueo de capitales a gran escala", aseguraba en la sesión de control a la presidenta regional.

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El expresidente es descrito desde el PP madrileño como una suerte de "arquitecto del sanchsimo", al que se atribuye un papel determinante en asuntos como las relaciones internacionales, con especial hincapié en cuanto tiene que ver con Venezuela, o los pactos con el independentismo catalán y vasco. La propia Ayuso lo ha verbalizado en multitud de ocasiones. Cada vez que hay cualquier tipo de negociación, "ya sea con Puigdemont o con China", que afecta a los intereses de la seguridad en España, "aunque sea en contra del criterio de la Unión Europea, está ahí", afirmaba en enero en un desayuno informativo.