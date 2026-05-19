Feria del Libro de Fuenlabrada 2026: programa, horarios y firmas de Nieves Herrero y Santiago Díaz

La emblemática Feria del Libro de Fuenlabrada celebra su 41ª edición. Organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, este encuentro cultural gratuito se desarrollará del 21 al 24 de mayo en la plaza de España y en el edificio Espacio Joven La Plaza. En esta ocasión, toda la programación cultural y de fomento de la lectura girará en torno a la temática central de Los viajes de Gulliver. 300 años, la obra inmortal de Jonathan Swift.

La céntrica plaza fuenlabreña albergará un total de 25 casetas comerciales donde participarán librerías como Atenas, Mil Colores, Gil, Cervantes o Bravo, junto a editoriales y entidades como Drakul, Libellum, Apache Libros o el Consejo Local de la Mujer.

Firmas y encuentros con más de 40 autores

Uno de los grandes atractivos de la edición de este año es la participación de más de 40 autores de diversos géneros que mantendrán encuentros directos con el público y firmarán ejemplares de sus obras. Entre los nombres más destacados del fin de semana figura la periodista Nieves Herrero, quien el sábado 23 desgranará los secretos de su nueva novela histórica La prometida (Ediciones B), ambientada en los círculos selectos de Madrid y París con la boda de Fabiola y Balduino de Bélgica como telón de fondo.

Nieves Herrero recibirá el Galardón Catalina de Aragón de Alcalá de Henares / EPE

Ese mismo día, la criminóloga y perito judicial Concha Calleja, colaboradora de Telecinco, presentará su obra de investigación criminal El psicópata invisible , mientras que el autor fuenlabreño Jorge Sánchez López acudirá como finalista del Premio Planeta para firmar sus trabajos.

La programación del domingo 24 de mayo contará con la presencia estelar de Ana Merino, ganadora del Premio Nadal 2020, que conversará sobre las crisis vitales femeninas y el desamor a través de su última novela El camino que no elegimos. Asimismo, el escritor Santiago Díaz acudirá a la caseta de firmas para presentar su impactante obra de suspense El amo. Las citas literarias con autores arrancarán desde el viernes 22 de mayo de la mano de Estrella Alonso, quien presentará La verja roja (Espasa), una obra que entrelaza la memoria histórica colectiva con una mirada contemporánea y femenina.

Talleres de Lego, cuentacuentos infantiles y horarios de la feria

La concejala de Cultura, Cristina Mora, ha invitado a toda la ciudadanía a participar en las múltiples actividades paralelas distribuidas estratégicamente entre la Sala Sótano, la Sala Las Artes, la Sala La Danza y la Sala La Participación del Espacio Joven. Los más pequeños de la casa contarán con propuestas muy atractivas el fin de semana, destacando el taller infantil interactivo Lego Print para estampar con piezas de Lego dots , las sesiones de cuentacuentos monstruosos de Leti Moregal , las animaciones de la compañía Teatro Destellos con su espectáculo itinerante El carro de cómicos dedicado a Gulliver y la visita oficial de la mascota Fuenli para repartir fotos y tramitar el carné Fuenli 2026.

Para el público adulto, el programa añade citas especializadas como el coloquio sobre la edición de literatura fantástica, terror y ciencia ficción conducido por la Asociación de Editores de Madrid , un taller de filosofía y coherencia vital centrado en el libro Autoinmolación y Transcendencia de Jesús Urarte y recitales poéticos contra la conocida como "cárcel digital" organizados por el colectivo local La Buena Letra. Tampoco faltarán los talleres de chapas y empoderamiento femenino en la caseta del Consejo Local de la Mujer.

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El público interesado podrá visitar el recinto de la plaza de España en un horario muy accesible. La feria abrirá las puertas el jueves de 17:00 a 21:00 horas y el viernes de 17:00 a 21:30 horas. El sábado el horario será de mañana de 11:00 a 14:00 horas y de tarde de 17:00 a 21:30 horas, cerrando el domingo en horario matinal de 11:00 a 14:00 horas y vespertino de 17:00 a 21:00 horas.