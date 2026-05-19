CARRERA
Eolos Hybrid en Torrejón de Ardoz 2026: todo sobre los horarios, precios de los dorsales e inscripciones
La competición ofrecerá tres modalidades: individual, por parejas y en equipos, exigiendo un equilibrio entre resistencia física, fuerza muscular y fortaleza de carácter
La localidad de Torrejón de Ardoz se prepara para acoger por primera vez en su historia la Eolos Hybrid, una innovadora y exigente prueba deportiva que fusiona la carrera de resistencia tradicional con desafiantes retos de fuerza funcional. El evento se disputará este sábado por la mañana en el Recinto de Conciertos del Recinto Ferial del municipio. Esta cita se suma a la amplia programación de una localidad que este año 2026 ostenta con orgullo el título de Ciudad Europea del Deporte.
El alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro, ha mostrado su entusiasmo ante la llegada de esta competición de primer nivel. El regidor ha subrayado que el municipio continúa consolidándose como un referente deportivo mediante la acogida de eventos de diversas modalidades, tanto populares como de base, un esfuerzo que se complementa con una fuerte inversión institucional destinada a la creación de nuevas instalaciones deportivas y a la modernización de las ya existentes en la ciudad.
Inscripciones 'online' y descuentos especiales para jóvenes empadronados
La organización ha establecido un sistema de inscripción diferenciado para facilitar la participación local. Los jóvenes de entre 14 y 35 años que estén empadronados en Torrejón de Ardoz se beneficiarán de una tarifa reducida especial de solo 3 euros. Para acceder a este descuento, los interesados deberán tramitar su inscripción de forma presencial en la Concejalía de Juventud, ubicada en el Centro Polivalente Abogados de Atocha (calle Londres, 11B). El horario de atención será de 10:00 a 14:00 horas hasta el viernes 22 de mayo, habilitándose también la tarde del jueves 21 de mayo de 17:00 a 20:00 horas.
Por otro lado, la inscripción para el público general tiene un precio de 30 euros. Este trámite se podrá realizar de manera telemática hasta este miércoles a través de la plataforma web oficial de Deporticket. El concejal de Urbanismo, Vivienda y Juventud, Víctor Miranda, ha animado a los vecinos a sumarse a este desafío, definiéndolo como una experiencia intensa donde cada participante se pondrá a prueba a sí mismo y aprenderá a marcar sus propios límites en un entorno de superación.
Modalidades y preparación para el desafío funcional en el Recinto Ferial
La competición Eolos Hybrid destaca por su versatilidad y se estructurará en tres modalidades diferentes para adaptarse a las preferencias de los atletas: formato individual, por parejas y en equipos integrados por cuatro personas. Los promotores recalcan que la prueba va mucho más allá de una simple carrera atlética, ya que demanda una combinación equilibrada de resistencia física, fuerza muscular, fortaleza de carácter y una gran capacidad de autorregulación personal para gestionar el ritmo idóneo a lo largo de todo el recorrido.
Toda la información pormenorizada sobre las normativas, los horarios específicos de las salidas y la estructura de los ejercicios funcionales se encuentra disponible para los usuarios en la cuenta oficial de Instagram de la organización (@eolosrace). Con esta propuesta, el Recinto de Conciertos del Recinto Ferial de Torrejón se transformará durante el fin de semana en el epicentro de la comunidad del entrenamiento funcional y la resistencia en la Comunidad de Madrid.
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