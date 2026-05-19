Comunidad de Madrid cifra en 13,9 millones el impacto de la huelga médica, con 8.904 cirugías y 180.836 consultas suspendidas

La Consejería de Sanidad ha cifrado en más de 13,9 millones de euros el impacto en la sanidad madrileña de la huelga de médicos y facultativos por un Estatuto Marco desde diciembre, con 8.904 cirugías, 180.836 consultas y 18.877 pruebas suspendidas.

En concreto, desde el departamento que dirige Fátima Matute han estimado en 13.915.934 euros el perjuicio causado durante las jornadas de paros llevadas a cabo desde diciembre, según han apuntado desde la Consejería. Un total de 22 días de paros a lo largo de seis meses en los que se ha suspendido 8.904 cirugías, 180.836 consultas y 18.877 pruebas suspendidas.

"Volvemos a decirle a la ministra --Mónica García, titular del Ministerio de Sanidad-- que en vez de estar en Ginebra buscándose su puesto de la OMS (Organización Mundial de la Salud), que hable con los médicos", ha subrayado la máxima responsable de la Sanidad madrileña.

En declaraciones a los medios, Matute ha resaltado que, aunque la Comunidad tiene "músculo", no puede "resistir mucho" con esta huelga médica activa en el sistema sanitario madrileño. Una situación de la que ha responsabilizado a una ministra "que es un caballo de Troya que está reventando el mayor tesoro" que hay como es el Sistema Nacional de Salud (SNS).

En este sentido, ha recordado que las últimas mediciones de lista de espera la región sigue estando por debajo de la media nacional, con 46,6 días, tres veces menos que los 121 días de espera quirúrgica en el conjunto de España, "gracias no solo a una gestión eficiente y a una importante tecnología, sino a que los profesionales están día a día trabajando por y para el paciente".

"Pero no vamos a resistir mucho", ha advertido Matute, que ha insistido que se necesita "un ámbito de negociación propio y vinculante" con un Estatuto Marco propio para médicos "que no confronte con otras categorías profesionales".

También ha insistido en la necesidad de reconocer cuestiones como que se tenga en cuenta las horas de guardia para la jubilación --"han cambiado leyes para sacar a etarras a la calle, pues que trabajen médicos que salvan vidas", ha dicho-- o una reclasificación profesional con una financiación finalista.

Todo ello, ha reiterado, acompañado de una memoria económica finalista y que se haga en coordinación con los ministerios de Hacienda, Función Pública, Trabajo, Seguridad Social para que sea técnica, jurídicamente y económicamente viable.

Desde la Comunidad de Madrid, ha apuntado, se trabaja junto a colegios profesionales y sindicatos "en un cambio organizativo que incluye también esa no obligatoriedad de las guardias de 24 horas". "Para todo eso necesitamos que se aborde la falta de recursos humanos que hay en España, que también tiene un condicionante importante, que es una infrafinanciación, que tiene que ir de forma finalista a mejorar un capítulo 1 en un sueldo base, que tiene que ser el grueso del sueldo de los profesionales sanitarios, y hablo ahora de los médicos, pero también de otras categorías, porque es al final lo que va a servir para la cotización, para la jubilación o para cuando haya una baja", ha explicado.

Al hilo, ha subrayado que la sanidad "lleva resistiendo mucho tiempo en un sistema obsoleto y encorsetado que hay que cambiar" y, aunque las Comunidades Autónomas trabajan "en complementos", esto se queda en "un parche" ante la necesidad de unas "condiciones singulares de los médicos y en ese sueldo base que depende del Ministerio".

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

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En el caso de la Comunidad, el Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid está integrado por Amyts, SIME, MUD y AME. La convocatoria de huelga afecta a todos los médicos y facultativos de la región, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón). Respecto a los servicios mínimos, los convocantes los han denunciado por "abusivos".