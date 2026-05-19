ECONOMÍA
Ayuso acusa a la Agencia Tributaria y a la Administración de ser "una fábrica para expulsar inversiones"
La presidenta madrileña pide tratar con "respeto" al contribuyente y ser "especialmente respetuosos con el capital" para generar "puestos de trabajo y prosperidad"
Europa Press
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que la Agencia Tributaria y la Administración sean en "algunas ocasiones" una "fábrica para expulsar inversiones y confianza" en España y ha pedido replantear el "trato que muchas empresas, autónomos y ciudadanos" reciben.
"Las inversiones no se han de reconducir según políticamente convienen, la voracidad fiscal lo mismo. Es uno de los asuntos que también debemos replantearnos en España. También el trato que muchas empresas y autónomos y ciudadanos, como estamos viendo en las noticias en las últimas horas, reciben por parte de la Administración y de la Agencia Tributaria que, en algunas ocasiones, se está demostrando como una fábrica para expulsar inversiones y confianza en nuestro país", ha expuesto la presidenta autonómica en la clausura de la primera jornada del VII Foro Económico Internacional organizado por el diario Expansión.
La mandataria ha reclamado tomar ejemplo de otras administraciones que tratan "con respeto al contribuyente" al tiempo que son exigentes con él. Sostiene que hay que ser "especialmente respetuosos con el capital y el esfuerzo de tantos ciudadanos", especialmente de las clases medias, para crear "puestos de trabajo y prosperidad".
"En ese momento en el que ya no conviene invertir, no compensa contratar, hipotecarse, alquilar o salir a trabajar porque es que incluso se llega a perder tiempo y dinero, como le pasa a algunos sectores... Todo se acaba", ha planteado la presidenta autonómica.
Asimismo, ha reprochado en su intervención que haya "cada vez más dificultades" para contratar mano de obra, así como el absentismo laboral que en España está "desaforado". "No digamos la situación que tienen muchísimas pymes españolas que no dejan de emitir señales de alarma", ha apostillado.
Es por ello que ha insistido en su llamamiento a cuidar al tejido empresarial porque considera que todas las compañías de diferente tamaño "se necesitan unos a otros".
Ayuso ha sacado pecho de los datos de la autonomía en materia laboral, con más de 3,9 millones de afiliados a la Seguridad Social en este momento, lo que implica batir su récord.
"Todo este esfuerzo que parte de la sociedad madrileña y de todo el capital internacional es posible solamente cuando no se ve lastrado por políticas fiscales que acaban con el estímulo dirigiendo a las empresas", ha planteado para criticar también a aquellos que se inmiscuyen en los consejos de administración de las empresas o que "colonizan" para poner al frente a "activistas de carnet de partido".
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