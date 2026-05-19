El Ayuntamiento de Galapagar paraliza un proyecto del PIR por un "desfase" de 1,5 millones con el proyecto original

El Ayuntamiento de Galapagar ha alcanzado un acuerdo con la empresa adjudicataria para la paralización definitiva de las obras de uno de los proyectos del Programa de Inversión Regional (PIR) de la Comunidad de Madrid debido a un "desfase económico" de 1,5 millones de euros en el proyecto elaborado por el anterior gobierno municipal.

El proyecto fue presentado y redactado durante la etapa de la anterior corporación municipal y contaba con una inversión inicial de más de 4,22 millones de euros, financiada en un 95% por la Comunidad de Madrid, mientras que el 5% restante correspondía al Ayuntamiento de Galapagar, según un comunicado del Consistorio.

Ahora el gobierno municipal apunta a que ya la propia redacción del proyecto supuso un coste cercano a los 200.000 euros para las arcas municipales. El "desfase" se produjo ya iniciados los trabajos y fue avanzada la ejecución de las obras, cuando la empresa adjudicataria solicitó 1,5 millones adicionales para continuar el proyecto.

Este sobrecoste elevaría el presupuesto total en más de un 70 % de lo previsto. Los informes técnicos y económicos del Ayuntamiento apuntan a que esta situación "responde principalmente" a deficiencias en la redacción del proyecto, sumado a los años que el proyecto ha estado "olvidado en un cajón" mientras aumentaban los costes.

En esta situación, y en vistas de que la empresa adjudicataria "no mostraba voluntad" de continuar con los trabajos sin asumir el desfase, el Ayuntamiento ha optado finalmente por lo que consideran es "la vía más prudente y responsable" en aras de "proteger el interés general de los vecinos de Galapagar".

De este modo, ambas partes han alcanzado un acuerdo que evita un proceso judicial que podría prolongarse durante años y generar nuevos costes económicos para las arcas municipales. En virtud de este acuerdo, el Ayuntamiento acepta la paralización de las obras, mientras la empresa deberá devolver la parcela a su estado original.

Desde el Ayuntamiento han insistido en que asumir este incremento económico era "absolutamente inviable" para las cuentas municipales y que la prioridad ha sido en todo momento "evitar que los vecinos tengan que soportar las consecuencias económicas de un proyecto mal dimensionado desde su origen".

A pesar de todo, el Ayuntamiento de Galapagar ha incidido en que continúa trabajando junto a la Comunidad de Madrid para estudiar posibles vías de solución que permitan mantener la inversión regional destinada al municipio.

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El proyecto, de hecho, continúa dado de alta dentro del PIR 2022- 2026 y el objetivo de la corporación municipal es el de no perder una financiación que consideran "estratégica para el desarrollo de futuras infraestructuras y actuaciones en Galapagar".