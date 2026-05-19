Artistas de Usera 2026: guía, mapa y estudios abiertos con Okuda y Sandra Gamarra

El distrito de Usera se consolida como uno de los motores más activos de la creación contemporánea en Madrid con la sexta edición de Artistas de Usera.

Esta jornada cultural de puertas abiertas y entrada gratuita tendrá lugar el próximo sábado 30 de mayo de 2026, en horario ininterrumpido de 11:00 a 19:00 horas.

El evento marca un hito histórico al registrar la mayor participación de su trayectoria, logrando congregar 18 espacios creativos y más de 50 creadores en el sur de la capital.

La cita ofrece una oportunidad excepcional para recorrer los talleres independientes, estudios privados y galerías de un distrito con un volumen de talento inusitado.

Aunque permanece fuera de los circuitos comerciales tradicionales del centro, el mapa oficial de esta edición abarca sedes referentes como Espacio Oculto Madrid y Doble Erre. A estos estudios colectivos se suman otros puntos neurálgicos de la creación vecinal como Espacio Lighthouse, Le Bâtiment, Chinatown, Amor Hermoso Studio y Latolier.

De Sandra Gamarra a Okuda

Uno de los mayores atractivos para los asistentes es la posibilidad de interactuar directamente con creadores madrileños y residentes de proyección internacional. Entre las aperturas de talleres más esperadas destaca el estudio de Sandra Gamarra Heshiki, primera artista migrante en representar a España en la Bienal de Venecia.

Asimismo, abrirá sus puertas la reconocida Clara Carvajal, cuyas obras forman parte de colecciones prestigiosas como el Museo Arqueológico Nacional (MAN). El icónico Okuda San Miguel también será protagonista, ya que su colorido universo visual habita en Factory of Dreams, sede que comparte con Nokta Gallery.

Junto a estos grandes referentes, el público madrileño podrá descubrir el talento de pintores, escultores y fotógrafos locales que enriquecen el tejido cultural de la zona.

Okuda San Miguel trabajando en su mural. / Cedida

En los recorridos por los distintos barrios de Usera se podrán visitar las instalaciones de creadores sonoros como Ben Roberts EclectikTronik o la fotógrafa Florencia Ordoqui. La ruta se completa con la pintora Margarita Gámez Cornejo, el estudio de dibujo y collage de Beatriz Ortega Fraile y la plataforma escénica comunitaria Chulona Mía.

Galerías con perfil internacional y conexión global

La oferta expositiva del sábado 30 de mayo incluye la participación de dos galerías con propuestas sumamente singulares dentro del panorama de la Comunidad de Madrid. Por un lado, la Galería FÛDO desvelará su especialización en el grabado japonés contemporáneo, albergando una muestra exclusiva del muralista francés Nattosito.

Por otro lado, Enhorabuena Espacio centrará su propuesta en estrechar los lazos culturales entre América Latina y Europa a través de las creaciones de artistas peruanos. A estas galerías se suman proyectos puente como Hologramatic, una plataforma artística que conecta de manera directa las vanguardias de las escenas española y argentina.

Una jornada de acceso libre y gratuito

Durante las ocho horas que durará el evento, los asistentes podrán entablar conversaciones con los creadores y conocer sus procesos de producción plástica de forma gratuita. El catálogo oficial de firmas participantes lo completan creadores como Eulogia Merle, Anunci Marazuela, Sus Oteiza, Patricia Lazcano Irazazábal y Óscar Beade Pereda.

También mostrarán sus últimos trabajos creadores de la talla de Olga de Dios, Juan Toro, Gio, Gloria Martín, Miguel Náger, Victoria García, Baptiste Laurent y Pablo Álvarez. Finalmente, la enorme lista de artistas en los estudios la cierran Joey Poh, Jesús Moreno Yes, Alberto Matesanz, Fernando Molina, Nea Sanz, Carlos Paz y Tensin R. Márquez.

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Completan la nómina Daniel Mills, Andrés Marti, Alessia Bayro, Martina Billi, Camilo Delpin, Lucca Domit, Cristina Franco, Abel González, Carmen Estirado, Catalina Pardo, Lucía L. Mendo, Rebeca Malcon, Antonio Cano, Ane Gómez, Amanda Cils, BeBensusan, Nathalia Lasso, Lupe de la Vallina, Lorena Matsuki y Erika Uza.