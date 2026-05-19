La Almudena acogerá una celebración previa a la histórica visita del Papa León XIV a Madrid

La Catedral de la Almudena acogerá el próximo viernes 5 de junio, un día antes de la llegada del Papa León XIV a Madrid, una celebración especial concebida como el broche final a la preparación pastoral de la diócesis ante una visita que la Iglesia y las instituciones madrileñas describen como histórica.

La novedad ha sido avanzada este martes por Sara de la Torre, responsable de comunicación de la Conferencia Episcopal Española (CEE), durante una rueda de prensa en la que ha detallado nuevos aspectos organizativos del viaje. Según ha explicado, la cita en la Almudena será “un momento de encuentro” y también una ocasión para que los fieles puedan recibir el sacramento de la reconciliación antes de la llegada del pontífice.

El acto tendrá un fuerte componente diocesano. Las 476 parroquias de Madrid estarán llamadas a cerrar simbólicamente el trabajo de preparación que han venido realizando en los últimos meses, tanto desde el punto de vista espiritual como en el apoyo material y logístico a los actos de la visita. La intención, ha señalado De la Torre, es que los peregrinos puedan “prepararse espiritualmente” para recibir al Santo Padre.

Continuando con los detalles ofrecidos, la portavoz de la CEE ha avanzado también la instalación, a lo largo de la Castellana, de puntos de escucha y acogida. Se trata de una iniciativa vinculada a la pastoral que el Arzobispado de Madrid viene desarrollando en los últimos años, especialmente con jóvenes que buscan espacios de acompañamiento. Agentes de pastoral vocacional atenderán estos puntos durante la visita para ofrecer escucha y orientación.

Uno de los actos centrales de la visita del Santo Padre a Madrid será la procesión del Corpus Christi, que partirá de la plaza de Cibeles, avanzará por la calle de Alcalá y dará la vuelta aproximadamente a la altura de la parroquia de San José para regresar al punto de partida. La procesión, que en Madrid ya suele congregar a numerosos fieles, ha sido adaptada por motivos de seguridad ante la presencia del Papa, quien presidirá la procesión.

Le acompañarán los niños que han hecho la primera comunión este año, laicos, presbíteros, miembros de la vida consagrada, obispos y cardenales. Para la distribución de la comunión se ha preparado un plan específico con 2.300 personas, entre 500 presbíteros y 1.800 ministros extraordinarios de la Eucaristía, que la repartirán en los alrededores de Cibeles. Además, para quienes no puedan comulgar durante la celebración por la afluencia de público, se habilitarán seis espacios eucarísticos en el entorno: la parroquia de San José, la basílica de Jesús de Medinaceli, San Jerónimo el Real, San Manuel y San Benito, Santa Bárbara y el Centro Cultural de la Villa.

Más allá de las novedades, De la Torre ha insistido en la necesidad de que los fieles se inscriban cuanto antes en los actos multitudinarios a través de la plataforma habilitada en la web conelpapa.es. La organización presentará además el próximo 2 de junio el trabajo de los voluntarios en su base de operaciones, situada en San Juan de la Cruz. Allí se explicará la labor realizada durante los meses de preparación y el papel que desempeñarán durante los días de la visita.