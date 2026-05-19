Almeida, sobre la imputación de Zapatero: "El padrino político de Sánchez no podía no ser corrupto"

Justo al contrario que la próxima visita del Papa a Madrid, que es "extremadamente positiva" para el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental resulta "extremadamente negativa" para la imagen exterior de España.

Según se ha conocido este martes, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, considera a Zapatero presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” orientada a la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente en el rescate de Plus Ultra. Por estos hechos, le ha citado a declarar como investigado el próximo 2 de junio.

Preguntado al respecto esta misma mañana, Almeida ha rechazado que la imputación vaya a afectar a la reputación de Madrid durante la visita próxima de león XIV. Sí hay, no obstante, "una afección a la imagen de España en el mundo", ha lamentado el alcalde madrileño, que no ha dudado en vincular la causa judicial con el entorno político del actual presidente socialista, Pedro Sánchez.

“El sanchismo es corrupción", ha afirmado tajante el regidor popular, para quien "el padrino político de Sánchez no podía no ser corrupto". Y es que, ha añadido, “si Sánchez es corrupción, todo lo que rodea a Sánchez es corrupción”, incluyendo al imputado Zapatero. Que "esto se trate de disfrazar como un ataque a la justicia, es la enésima degradación del estado de derecho y de las instituciones", ha reprochado Almeida, convencido de que el juez “lo tendrá que ver bastante claro” para acordar la imputación de un expresidente del Gobierno.

Según el primer edil, al PSOE “se le debería caer la cara de vergüenza” por ser el partido que "tiene al primer expresidente imputado por corrupción y por diversos delitos en la historia de España". El alcalde ha extendido sus críticas al PSOE y al jefe del Ejecutivo, al insistir en que Sánchez y todo lo que le rodea son "corrupción", citando las investigaciones que afectan a su mujer, a su hermano, a sus dos secretarios de organización y, ahora, a "su padrino político".

“Todo invita a pensar que algún día también debería estar investigado Pedro Sánchez”, ha señalado Almeida, que ha sostenido que el presidente del Gobierno no abandonará La Moncloa porque, en su opinión, la Presidencia es “el último bastión” para evitar una eventual investigación judicial o para “intimidar" al poder judicial. “Va a hacer todo lo posible para no irse de Moncloa por una simple cuestión de supervivencia personal y penal”, ha zanjado el alcalde.

Más expedita ha sido su segunda al mando en Cibeles, Inma Sanz, quien durante la inauguración de las jornadas 'Madrid está de moda', organizadas por el PP, ha afirmado que “la justicia tiene sus tiempos, pero es inexorable”. La vicealcaldesa madrileña ha deslizado que, tras la entrada en prisión de antiguos responsables socialistas, “hoy, el ex uno ha sido imputado” y “ya solo queda el uno actual, el jefe de la banda”, en alusión a Sánchez. “Nos gobierna una trama criminal y corrupta, pero terminarán todos rindiendo cuentas ante la justicia y ante los españoles por sus tropelías y sus delitos”, ha espetado Sanz.