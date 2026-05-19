MEDIDA CAUTELAR
Alcorcón suspende la tasa de basuras para 2026 por "prudencia financiera"
El Consistorio espera las resoluciones judiciales antes de tomar cualquier determinación sobre el tributo, que forma parte de un plan de "escudo social"
EP
La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, ha anunciado oficialmente la suspensión de la tasa de basuras para el ejercicio 2026. Esta decisión se ha adoptado como una medida de "prudencia financiera" mientras el Consistorio permanece a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) resuelva el recurso pendiente sobre la ordenanza fiscal.
Durante una rueda de prensa, la regidora explicó que el Ayuntamiento de Alcorcón ya ha paralizado el calendario de cobro del próximo año. El objetivo de esta maniobra es evitar un impacto económico mayor en las arcas públicas ante el riesgo de que una eventual anulación judicial obligue al municipio a devolver no solo lo recaudado en 2025, sino también lo proyectado para 2026. Testa insistió en que prefieren esperar a todas aquellas resoluciones judiciales que tienen pendientes antes de realizar cualquier movimiento.
La paralización de este tributo de residuos ya había sido adelantada por el Ejecutivo local hace un mes dentro de su plan de "escudo social", un paquete de medidas diseñado para amortiguar el impacto económico de la coyuntura internacional en las familias del municipio. Esta suspensión para 2026 ha requerido de exhaustivos informes jurídicos y económicos, así como del aval de la intervención municipal para poder salir adelante.
Dentro de este mismo plan de protección, el Ayuntamiento ha aprobado el refuerzo de las ayudas de Emergencia Social y el incremento del Cheque Hogar, cuya cuantía pasará de los 750 actuales a los 800 euros. Asimismo, se contemplan importantes medidas de flexibilización fiscal para los ciudadanos, que incluyen la ampliación de plazos para el pago del IBI, mayores facilidades en los fraccionamientos de deudas y el impulso del Sistema Especial de Pago, el cual incorpora una bonificación del 5% para los contribuyentes.
La oposición del PP y las reclamaciones vecinales por el recibo de 2025
Por su parte, el Partido Popular (PP) de Alcorcón, que recientemente había exigido la suspensión inmediata de la tasa y la devolución íntegra de los importes cobrados, sostiene que la ordenanza actual presenta graves deficiencias técnicas y jurídicas. Según las estimaciones de la formación de la oposición, la incertidumbre sobre el tributo ha provocado que más de 9.000 vecinos de Alcorcón ya hayan solicitado formalmente la devolución del recibo correspondiente al año 2025.
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