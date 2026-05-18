Muere electrocutado un hombre en un centro de transformación de Torrejón de Ardoz

Un hombre de entre 30 y 40 años ha fallecido la tarde de este lunes tras sufrir una fuerte descarga eléctrica en la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz. El trágico suceso ha ocurrido en el interior de un centro de transformación de una mutua situada en la calle Primavera, número 49, dentro del polígono industrial Las Monjas.

Los trabajadores descubrieron a la víctima tras quedarse sin luz

Los hechos han comenzado en torno a las 15:30 horas. Los empleados de la mutua se han quedado repentinamente sin suministro eléctrico en las oficinas. Al acudir al centro de transformación del recinto para comprobar qué ocurría, han localizado en el interior a un hombre que se encontraba atrapado y pedía auxilio a gritos, momento en el que han llamado de inmediato al teléfono de Emergencias 112.

Al lugar se han desplazado de urgencia dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, la Policía Local y la Policía Nacional.

La víctima llegó a comunicarse con los bomberos

A la llegada de los servicios de rescate, el hombre todavía estaba consciente y podía comunicarse desde el interior de la instalación de alta tensión. Sin embargo, los bomberos no han podido acceder a liberarlo de inmediato por seguridad, teniendo que esperar a que la compañía eléctrica asegurase de forma oficial que el suministro se encontraba totalmente cortado.

Lamentablemente, el estado de la víctima ha empeorado rápidamente durante el proceso. En el momento en que los bomberos han logrado finalmente rescatarlo y sacarlo del habitáculo, el varón ya se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

A pesar de los esfuerzos, los sanitarios del SUMMA 112 personados en la empresa no han podido reanimarle y solo han podido confirmar el fallecimiento del hombre debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

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Efectivos de la Policía Nacional se han hecho cargo de la investigación para esclarecer la identidad del fallecido, los motivos por los que se encontraba dentro de este centro de transformación eléctrica y cómo se originó el fatal accidente.