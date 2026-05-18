Este es el rincón secreto del Metro de Madrid que se esconde tras los andenes de Pacífico: se puede visitar sólo una vez al mes

"Muy pocos saben lo que se esconde detrás de este andén de la estación de Pacífico, y eso que por aquí pasan al día más de 96.000 personas", así comienza el vídeo que Metro de Madrid ha publicado esta mañana a través de su cuenta oficial en 'X' con motivo del Día de los Museos.

Descubriendo el misterio que hasta ahora se escondía tras unas puertas blancas de metal en el andén uno de la Línea 1, son varios los carteles que anuncian lo que se está a punto de ver: "Vestíbulo Histórico de Pacífico", rezan los folletos que incluyen un listado de los horarios y días en que este rincón secreto es... ¡Visitable!

¿Qué es el Vestíbulo Histórico de Pacífico?

Inaugurado en 1923, el vestíbulo prestó servicio hasta 1966, sin embargo, tras las ampliaciones realizadas en la estación para dar cabida a trenes de hasta seis coches, y la apertura de dos nuevos vestíbulos, este perdió su función original y fue abandonado.

Las escaleras nos permiten acceder al vestíbulo histórico que puede visitarse desde 2019 con reserva previa / Archivo Histórico de Metro Madrid

Restaurado en 2008, este vestíbulo de más de cien años de antigüedad es visitable desde 2019 como parte del conjunto de museos suburbanos de Metro de Madrid y en él aún pueden observarse azulejos con bonitas decoraciones vegetales acabadas en cobre o los testigos de tres lucernarios que inundaban de luz natural a la estación.

Entre los elementos conservados, destacan las paredes en azul lapislázuli / Archivo Histórico de Metro Madrid

¿Cuándo y cómo puede visitarse?

El Vestíbulo puede visitarse una vez al mes, y para ello debe haberse realizado una reserva previa a través de la página web oficial 'Museos de Metro'. Las entradas que suelen estar muy cotizadas, se habilitan para su compra entre los días 19 y 22 del mes anterior.

Precisamente hoy, con motivo del Día de los Museos, Metro de Madrid ha querido invitar a madrileños, turistas y curiosos a reservar entradas para disfrutar de este pedacito de historia, que pese a estar en nuestro camino de manera habitual, raramente nos paramos a admirar.

El guía del museo recogerá a los visitantes dentro de las instalaciones de Metro, concretamente en los tornos de entrada a la estación, accediendo por la puerta de la calle Sánchez Barcáiztegui / Museos de Metro

Aunque la visita guiada es gratuita, se requiere de poseer un título de transporte vigente. Con una duración aproximada de entre 30 y 40 minutos, la visita cuenta con un aforo máximo de 28 personas y desafortunadamente, no cuenta con adaptaciones para personas con movilidad reducida.