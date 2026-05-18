La dirección del PSOE madrileño no teme por la candidatura de Óscar López tras las elecciones en Andalucía: "Cada elección es cada elección"

Hace dos meses, tras las elecciones castellanoleonesas, ganadas por el PP pero sin conseguir la mayoría absoluta, y en las que el PSOE, tras las debacles en Extremadura y Aragón, lograba subir tanto en escaños como en número y porcentaje de votos, surgía cierto ruido en torno al perfil ideal de candidato. Los socialistas castellanoleoneses lograban ese balón de oxígeno con Carlos Sánchez, hombre apegado al territorio, alcalde de Soria durante casi 20 años, mientras que en Aragón la apuesta por situar de cabeza de lista a la hasta entonces ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se saldaba con la pérdida de cinco escaños.

En Madrid se perfila como candidato otro ministro, el titular para Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, impulsado por Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE madrileño en diciembre de 2024. Tras el resultado cosechado ayer por la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero, la menor representación histórica obtenida por el partido en Andalucía, la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha defendido la labor de López.

A ella ha sido a quien le ha tocado desde la formación en Madrid valorar lo que han deparado las urnas en Andalucía, que, ha reconocido, "no ha sido un buen resultado para el Partido Socialista".

A pesar de ello, ha trasladado, "si algo hemos aprendido es que cada elección es cada elección". Y en ese sentido ha tratado de dar valor al trabajo de López en Madrid en los últimos meses. "Óscar López lleva en Madrid más de un año pateándose las calles, pateándose los barrios, está aquí denunciando los desmanes del Gobierno de la señora Ayuso, no solo los denuncia, sino que está proponiendo soluciones en sanidad, en vivienda, en universidad", ha señalado este mediodía.

Asimismo, ha apuntado al desgaste de la presidenta regional. "La señora Ayuso tiene muchísimos frentes abiertos", ha indicado, entre los que ha señalado la situación judicial de su pareja, Alberto González Amador, la huelga de educadoras infantiles o el cuestionamiento del modelo sanitario madrileño.

En clave andaluza, además de admitir la derrota de su partido, ha procurado, no obstante, llamar la atención sobre la pérdida de la mayoría absoluta del PP de Juanma Moreno. "Para formar gobierno", ha señalado, "va a depender de Vox, que ya ha puesto encima de la mesa cuál va a ser su carta de negociación, que no es otra que la prioridad nacional".

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"Así que habrá que esperar a ver cómo el moderado de Moreno Bonilla", ha ironizado, "se deshace de este lío en el que se ha metido", ha señalado en referencia a la expresión utilizada por Moreno en campaña sobre los riesgos de tener que acordar su investidura y pactar el gobierno con Vox.