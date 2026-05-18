El PP de Ayuso se muestra "muy tranquilo" de cara a 2027 tras la pérdida de la mayoría absoluta de Moreno en Andalucía

Como ya hiciera anoche la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hoy el portavoz de su partido, el PP, en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha felicitado a Juanma Moreno, por el "extraordinario resultado" que los conservadores obtuvieron ayer en las elecciones de Andalucía y ha apuntado contra Pedro Sánchez después de que el PSOE, con una lista encabezada por la exvicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero cayera por debajo de su suelo histórico. En relación con la pérdida de la mayoría absoluta para el PP registrada en Andalucía y las expectativas de lo que pueda ocurrir en Madrid, donde los populares disponen de esa mayoría, en los comicios autonómicos de dentro de un año, Pache ha señalado que en su formación están "muy tranquilos" trabajando para poder reeditarla.

"En mayo de 2027 ocurrirá lo que decidan los madrileños, y nosotros estamos muy tranquilos haciendo un trabajo tanto en esta Asamblea, como grupo parlamentario, como en el Gobierno de Isabel Díaz-Ayuso, un trabajo serio y riguroso cumpliendo nuestro programa electoral y ofreciendo un proyecto de futuro para los madrileños", ha indicado este mediodía. "Vamos a dar el todo por el todo en este año que queda para llegar con los objetivos cumplidos y con un buen proyecto para los próximos años, para que podamos recabar nuevamente el apoyo de los madrileños. Llegaremos al mes de mayo de 2027 con la cabeza bien alta del trabajo hecho y con la responsabilidad de ofrecer ese proyecto de futuro a los madrileños, y pasará lo que los madrileños digan".

El portavoz parlamentario del PP en la cámara regional ha presentado como "extraordinarios", los resultados de Moreno, tanto en clave regional como nacional. "Es la cuarta comunidad autónoma en la que gana contundentemente el Partido Popular", ha subrayado en referencia a lo ocurrido antes que en Andalucía, en Extremadura, Aragón y Castilla y León. "Los andaluces vuelven a ser el altavoz de los españoles que eligen un Gobierno del Partido Popular y expresan también su descontento con el Gobierno nacional de Pedro Sánchez, un gobierno corrupto y completamente agotado".

En las cuatro comunidades, no obstante, el PP ha ganado sin mayoría absoluta. A la espera de ver cómo resuelve Moreno la situación en Andalucía, los populares ya han pactado con Vox en Extremadura y Aragón y negocian con la formación de ultraderecha en Castilla y León.

Pache, en cambio, ha buscado dirigir la atención contra el Gobierno central. "Pedro Sánchez está políticamente muerto, esto es un hecho, y está arrastrando al Partido Socialista con él. Esto también es un hecho", ha enfatizado. "Esta derrota, que en otro momento obligaría a dimitir a Sánchez inmediatamente, sabemos que en este momento no ocurrirá. Pedro Sánchez está atornillado al poder simplemente porque el calendario judicial así lo manda".

En relación con los distintos modelos que dentro del PP encarnan Moreno y Ayuso, Pache ha evitado entrar en confrontación. "El Partido Popular es un partido de amplia base, es un partido que no es una secta donde conviven distintas sensibilidades, distintos acentos, y donde los líderes se adaptan también al territorio", ha opinado. "Naturalmente, hay sensibilidades distintas, naturalmente hay caracteres distintos, pero yo creo que son complementarios. Juanma Moreno ofrece un gran proyecto para Andalucía que ha dado buenos resultados, que ha tenido una mayoría absoluta y ahora tiene una mayoría muy amplia e Isabel Díaz Ayuso ofrece lo mismo en Madrid".

La presidenta madrileña fue anoche una de las primeras voces del PP en reaccionar al resultado electoral en Andalucía. Antes de que lo hiciera el propio presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, quien espero a que compareciera Juanma Moreno, Ayuso publicó un tuit en la red social X en que felicitaba a su homólogo andaluz por la victoria. "Juanma Moreno ha conseguido arrasar a la izquierda en Andalucía una vez más", señalaba, además de apuntar hacia el presidente del Gobierno.

"Esta derrota absoluta de Pedro Sánchez debería obligarle a dimitir, pero no lo hará porque su vida no depende de la política, sino de las condenas a todo su entorno y colaboradores", añadía la dirigente madrileña.

No hacía alusión a la pérdida de la mayoría absoluta. Moreno se quedaba con 53 escaños, a dos de revalidar el resultado que le permitiría una investidura sin pactos y la garantía plena de poder formar un gobierno monocolor. El presidente andaluz tendrá que buscar de alguna forma el apoyo de Vox.

Ayuso, que gobierna en Madrid con mayoría absoluta, queda, junto a Alfonso Rueda en Galicia y Gonzalo Capellán en La Rioja, como única presidenta autonómica en esta situación. Ello en un contexto en el que algunos ven confrontación de modelos entre un perfil más moderado encarnado por el propio Moreno y la confrontación total que abandera la presidenta madrileña.

"El modelo Ayuso no es entenderse con Vox. El modelo Ayuso es sacar más de un 47% de los votos y tener mayoría absoluta", señalan algunas voces en el PP madrileño. La propia presidenta madrileña llamaba a su partido a "cuidar" las mayorías absolutas hace apenas dos meses, tras las elecciones en Castilla y León que volvían a dar la victoria al PP pero le obligaban a pactar con Vox, como en Extremadura y Aragón.

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Mantener la mayoría absoluta en las autonómicas de 2027 es el gran desafío por delante para la presidenta madrileña ante la incógnita de la evolución del voto a Vox en la Comunidad de Madrid. Recientes encuestas, publicadas con motivo del Dos de Mayo, día de la región, daban una caída de dos escaños a Ayuso, que mantendría, no obstante, esa mayoría absoluta que le permitiría seguir sin depender de Vox.