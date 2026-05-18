Madrid alerta de la amenaza de las armas blancas: 200 actuaciones, 140 heridos y dos muertos desde enero

La Policía Municipal de Madrid ha intervenido en 200 actuaciones por tenencia de armas en la capital entre enero y abril, una media de más de once a la semana y casi dos al día. Es el dato más llamativo del balance presentado este lunes por la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, que ha puesto el foco en la presencia de armas blancas en las calles y en el trabajo de los agentes en materia de seguridad ciudadana.

Madrid sigue siendo “una ciudad segura”, especialmente si se compara con otras grandes capitales, pero, ha advertido Snz, la seguridad “no se debe dar por hecha”. “Es un bien invisible, es fácil acostumbrarse y olvidarse de que la disfrutamos hasta que desaparece”, ha señalado durante su intervención en la Jefatura de la Policía Municipal, donde ha felicitado a varios agentes por actuaciones destacadas de los últimos meses.

El Ayuntamiento sitúa su principal preocupación en las armas blancas, presentes en varios de los sucesos destacados por Sanz. Según los datos municipales, SAMUR-Protección Civil ha atendido ya este año a más de 140 heridos por arma blanca y se han registrado dos fallecidos, el último hace poco más de dos semanas, cuando un joven de 20 años murió apuñalado en el parque Paraíso de San Blas. A ello se suman cinco incidentes con armas de fuego y una persona fallecida.

Reyertas y narcopisos

Entre las intervenciones resaltadas figura la actuación del 14 de abril en la calle Egudellá, en Villaverde, donde agentes municipales tuvieron que utilizar un un táser para reducir a un hombre armado con un arma blanca que había amenazado a sus vecinos. La portavoz municipal ha subrayado que el individuo presentaba una actitud “extremadamente agresiva” y que la actuación evitó que el incidente fuera a más.

La vicealcaldesa también ha destacado varias operaciones en Puente de Vallecas contra el tráfico de drogas. A finales de febrero, Policía Municipal actuó junto a Policía Nacional en tres narcopisos, con el resultado de tres detenidos, la incautación de tres kilos de droga, 18.000 euros, un arma de fuego y varios machetes. Otro de los episodios mencionados fue una reyerta en la plaza de Puerto Rubio, el 26 de marzo, tras la que los agentes detuvieron en el entorno de la avenida de la Albufera a un menor con un cuchillo de 34 centímetros de hoja. Según ha apuntado Sanz, el joven reconoció pertenecer a la banda de los Trinitarios.

El balance municipal recoge además que, entre enero y abril, la Policía Municipal ha detenido o investigado a 105 personas por lesiones, 131 por violencia de género, 22 por abusos y agresiones sexuales, 81 por amenazas, 76 por robos con violencia e intimidación, 265 por delitos contra la salud pública y 1.784 por delitos contra la seguridad vial, entre otros procedimientos.

Junto a esos datos, el cuerpo ha desarrollado 574 intervenciones relacionadas con las personas, 1.227 con el patrimonio y 2.789 por tenencia y consumo de drogas. También ha levantado 2.464 actas y denuncias por venta ambulante ilegal, ha realizado 6.772 inspecciones y actuaciones en locales de espectáculos públicos y actividades recreativas y ha formulado 11.079 denuncias en ese ámbito.

Leyes más duras

A la vista de estis datos, Sanz ha aprovechado la ocasión para volver a reclamar al Gobierno central y a la Delegación del Gobierno en Madrid más medidas frente a la delincuencia reincidente, el uso de menores por parte de bandas juveniles y la tenencia de armas blancas. “No es de recibo que estemos deteniendo a personas una, otra y otra vez en los barrios de Madrid y que a las dos o tres horas vuelvan a poder estar delinquiendo en nuestras calles”, ha afirmado.

La vicealcaldesa ha pedido “cambios legales que faciliten el control de las armas blancas”, que endurezcan la respuesta frente a los reincidentes y que eviten que las bandas utilicen a menores en delitos graves. También ha reclamado “más policías en las calles” y la eliminación de la tasa de reposición que, según el Ayuntamiento, limita la capacidad municipal para ampliar la plantilla.

Por parte del Consistorio, Sanz ha defendido que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida seguirá reforzando el cuerpo municipal con 2.800 plazas convocadas desde 2019, la apertura de ocho nuevas comisarías y la incorporación de nuevos medios, como los táser, los drones o las cámaras de videovigilancia. Según la delegada, “prácticamente ya casi la mitad de la actual plantilla” se ha incorporado en estos últimos años.