El Papa León XIV presidirá la procesión del Corpus en Madrid: esto es todo lo que debes saber

El papa León XIV presidirá la celebración y acompañará al Santísimo Sacramento en un recorrido histórico. La celebración ha sido preparada, en su dimensión litúrgica, por la Comisión de Liturgia del comité organizador de la archidiócesis de Madrid, en estrecha colaboración con los demás organismos del mismo comité responsables de cada uno de los actos.

Con motivo de su Viaje Apostólico a Madrid, el Santo Padre León XIV presidirá la Santa Misa con procesión y bendición eucarística en la plaza de Cibeles a las 10:00 horas del domingo 7 de junio, solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, conocida popularmente como el “Corpus Christi”. Por ello, tras la comunión, tendrá lugar la procesión con el Santísimo Sacramento y se impartirá la bendición con el mismo.

Por razones de orden y de seguridad ha sido necesario reducir la participación de quienes acompañan al Santísimo Sacramento en relación a los que habitualmente lo hacen en el Corpus de Madrid. Colocados en filas por los extremos de la calle, procesionan, además de los diáconos y acólitos necesarios:

Niños que han hecho la primera comunión este año.

Laicos.

Vida consagrada.

Presbíteros.

Todos los cardenales, arzobispos y obispos.

El Santo Padre y el Santísimo Sacramento.

El recorrido de la procesión consiste en salir de la plaza de Cibeles por la calle Alcalá en dirección a la Gran Vía, girando a la altura de la iglesia de San José para regresar hacia Cibeles por el otro carril.

Los espacios litúrgicos

La Santa Misa se celebrará en un escenario a modo de presbiterio delante de la fachada principal del Palacio de Cibeles.

El servicio litúrgico está formado por los diáconos, ceremonieros, lectores, intencionistas (oración universal), acólitos y oferentes (que presentan el pan y el vino) que participan en la celebración desarrollando sus ministerios propios.

Ministerio musical

Para desarrollar el ministerio del canto litúrgico durante la Santa Misa y la procesión eucarística se contará con un coro y orquesta con cerca de 400 componentes procedentes de diferentes realidades eclesiales.

Procedencia de los miembros del coro y orquesta:

Orquesta de la JMJ.

Coro de la JMJ.

Coro de San Juan de Ávila.

Escolanía del Monasterio de San Lorenzo del Escorial.

Escolanía de la Abadía de la Santa Cruz.

Escolanía de la JMJ.

Distribución de la comunión

Para la comunión de los fieles se ha desarrollado un plan estratégico para asegurar la distribución de la comunión al mayor número posible de los fieles que asistan a la celebración. A las personas más cercanas a la plaza de Cibeles les distribuirá la comunión presbíteros concelebrantes; y al resto lo harán ministros extraordinarios de la comunión. Está previsto utilizar 2300 píxides (recipientes para la comunión) con 200 hostias en cada una.

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Los ministros extraordinarios saldrán desde 6 iglesias eucarísticas, donde esa mañana se celebrará la Santa Misa en cada una para consagrar las hostias, con la asistencia de los propios ministros que las distribuirán. Para aquellas personas que no les sea posible recibir la comunión en el lugar en el que se encuentren, las 6 iglesias eucarísticas permanecerán abiertas hasta las 14:00 horas para quienes deseen recibir la comunión. La comunión para celiacos también será en estas iglesias.