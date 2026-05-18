FILOSOFÍA
Ortega y Gasset, filósofo madrileño, ya adelantaba en 1939: "El hombre se diferencia del animal en que bebe sin sed y ama sin tiempo"
El filósofo español adelantó la idea de la 'razón vital' al afirmar que el ser humano trasciende el instinto biológico actuando por placer o elección consciente
Hace décadas que Ortega ya pronunciaba en su obra 'Estudios sobre el amor', una de las frases más célebres de su filosofía: "El hombre se diferencia del animal en que bebe sin sed y ama sin tiempo". Una expresión que sin duda ha pasado a la historia por adelantar, y de forma muy acertada, la idea de la "razón vital".
El humano como ser capaz de trascender el instinto biológico
Nacido en el seno de una familia de la alta burguesía de la capital, José Ortega y Gasset creció rodeado de cultura, y muy vinculado al periodismo. El que se convertiría en un brillante filósofo y ensayista español contó con una prolífica producción literaria y filosófica recogida en 10 volúmenes, y hoy, siete décadas después de su muerte en 1955, su pensamiento resuena más que nunca.
En un momento donde la búsqueda de uno mismo es cada vez más valorada, la reflexión de Ortega a través de su "razón vital" pretende destacar la capacidad exclusiva del ser humano para trascender su instinto biológico. Es decir, el ser humano, como único ser capaz de guiarse por la razón, el deseo, el cultivo del espíritu y otras emociones trascendentales.
"Bebe sin sed"
Cuando Ortega marca la diferencia entre el ser humano y el ser animal, destaca la capacidad de "beber sin sed", con esto, se refiere a que nosotros, como individuos tenemos la capacidad de actuar por placer, como celebración o simplemente como una elección consciente sin necesidad de obedecer exclusivamente a esa necesidad instintiva de supervivencia que sí caracteriza a los animales.
"Ama sin tiempo"
Este aspecto también se ve reflejado en nuestra forma de crear vínculos y compromisos, en como amamos de forma consciente buscando trascender lo efímero, a diferencia de los ciclos reproductivos o de apego del resto de los animales.
Es precisamente este amor magnético e idílico es el que muchos expertos señalan le impulsó a escribir gran parte de los ensayos de 'Estudios de Amor', siendo Victoria Ocampo, escritora e intelectual argentina, la musa de sus reflexiones sobre la seducción y el enamoramiento.
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