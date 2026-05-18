TRÁFICO
Cortes de tráfico en Madrid por trabajos de conservación en la salida de la M-21 a avenida de Arcentales: este es el desvío alternativo
Este tipo de actuaciones forman parte de los trabajos de mantenimiento que se realizan de forma periódica en la red viaria para mejorar la seguridad, conservar el firme y garantizar el correcto estado de los accesos
¡Atención, conductores! Los desplazamientos por carretera en el entorno este de Madrid pueden verse condicionados esta semana por una nueva afección al tráfico en una de las conexiones habituales con la avenida de Arcentales.
La intervención obligará a los conductores a utilizar un itinerario alternativo durante varios días, especialmente en los trayectos de entrada y salida hacia zonas como San Blas-Canillejas, el entorno del estadio Metropolitano y la M-40.
Este tipo de actuaciones forman parte de los trabajos de mantenimiento que se realizan de forma periódica en la red viaria para mejorar la seguridad, conservar el firme y garantizar el correcto estado de los accesos. En este caso, las restricciones se concentran en un ramal concreto de la autovía M-21, por lo que la circulación no queda interrumpida por completo, aunque sí será necesario modificar el recorrido previsto.
La recomendación para los usuarios que tengan previsto circular por la zona es anticipar el trayecto, prestar atención a la señalización provisional y calcular posibles retrasos, sobre todo en las horas de mayor intensidad de tráfico.
Desvío alternativo por la M-40
El ramal de salida de la M-21 hacia la avenida de Arcentales, en Madrid, permanecerá cerrado al tráfico desde este lunes hasta las 6.00 horas del viernes 22 debido a trabajos de conservación ejecutados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Mientras duren las obras, los vehículos deberán continuar por la M-21 hasta enlazar con la M-40 en sentido norte. Desde allí, el itinerario alternativo seguirá hasta la glorieta situada en la avenida de los Andes, donde los conductores podrán realizar el cambio de sentido.
Posteriormente, deberán incorporarse de nuevo a la M-40 en sentido sur y tomar la salida 9A, que permite acceder a la avenida de Arcentales y al entorno del estadio Metropolitano.
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