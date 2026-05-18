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Cómo conseguir las mejores promociones en productos de hogar, deporte o moda: así es el outlet online de Lidl
Los compradores pueden acceder a descuentos en artículos de hogar, cocina, deporte y moda a través de filtros específicos en la tienda web de Lidl
Con precios muy competitivos y ofertas capaces de causar colas kilométricas, la cadena alemana Lidl es conocida entre los madrileños tras su llegada a la capital en el año 2020. Esperando ansiosos la presentación de nuevos productos a través de sus redes sociales, el anuncio de una nueva zona outlet accesible a través de su página web no pasó desapercibida entre los compradores, que se lanzaron a explorar todas sus opciones y filtros.
¿Qué es el outlet y qué productos hay?
El concepto de outlet que hace referencia a la comercialización de productos de marca a precios significativamente más bajos de lo habitual se ha consolidado como una técnica habitual entre las grandes marcas, que aprovechan para poner a la venta mercancía en perfecto estado que pertenece a temporadas pasadas, excedentes de stock o artículos discontinuados.
En el caso de Lidl, esta estrategia se configuró como una sección dentro de su propia web de compra online en la que productos de las categorías de hogar y cocina, deporte y fitness, o moda y calzado, entre otras, se encuentran muy rebajadas bajo el título de "ofertas y descuentos".
Cómo entrar al outlet paso a paso
La zona outlet de Lidl puede accederse a través de los filtros por categorías disponibles en la tienda online de Lidl. Para llegar a ella, deberemos pulsar sobre el botón que pone "Menú" junto a un icono de tres líneas horizontales, que desplegará una barra de opciones en el lateral izquierdo.
Bajando hasta alcanzar el apartado de "Descuentos" se podrán encontrar filtros como: jardín, moda electrodomésticos, bebé y juguetes, o bricolaje y jardín, que a su vez podrán ordenarse por precio, marca, talla, color, edad, e incluso de acuerdo a su disponibilidad en tienda.
Si te pierdes en el recorrido otra forma más sencilla de acceder es escribir directamente en el buscador "Ofertas Lidl Online" y clicar en la primera opción "Comprar online - Lidl: Todas nuestras ofertas", desde donde también tendrás acceso a los descuentos y últimas ofertas de la cadena alemana.
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