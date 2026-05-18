Los médicos madrileños arrancan la cuarta semana de huelga por el Estatuto Marco con críticas por la falta de diálogo

Médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid han iniciado este lunes la cuarta semana de huelga indefinida para reclamar un Estatuto Marco propio con críticas tanto a la ministra de Sanidad, Mónica García, por falta de diálogo, como al Gobierno regional, del que ha censurado que haya "cerrado los puentes" de diálogo.

"Llegamos a la cuarta semana de huelga indefinida e intermitente de médicos y facultativos con todo lo que eso comporta para los médicos y para los facultativos sin reuniones con el Ministerio. Desde que la ministra declaró sus intenciones de ser presidenta de la Comunidad de Madrid, el Ministerio no ha vuelto a aparecer", ha subrayado Ángela Hernández, secretaria general de Amyts, sindicato mayoritario de médicos en la región.

En este sentido, desde la organización sindical han insistido en que la ministra "tiene que dar paso a otra persona" y ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez "tomar cartas en el asunto" e implicar a los "ministerios que sean necesarios" para mejorar las condiciones de médicos y facultativos "y que dejen de estar discriminados. "Recordemos, jornada justa, clasificación, acorde de responsabilidad y por todo ello una mesa de negociación propia", ha remarcado.

Respecto al papel de la Comunidad de Madrid, la portavoz de Amyts ha afeado que se haya dado marcha atrás en este diálogo con el comité de huelga tras la reunión mantenida el pasado día 30. "Parecía que habría puentes de diálogo y sin embargo los cerró todos la semana pasada, a diferencia de otras comunidades como Cantabria, Asturias, Galicia, el País Vasco o Aragón, que las han abierto. Tienen donde mirarse y cómo mejorar", ha expuesto.

La convocatoria de huelga, continuidad de la llevada a cabo a mediados de febrero y marzo y a mitad de abril, se prolongará hasta el viernes día 22. Los paros tienen un carácter intermitente, con una semana de paro al mes en una primera fase, con una próxima cita de paros del 15 al 19 de junio.

En este marco, desde Amyts, sindicato mayoritario de médicos de Madrid, se han organizado distintas concentraciones para los próximos días de huelga. Han arrancado este lunes con una concentración en la puerta principal del Hospital Clínico San Carlos (puerta A), en la que decenas de profesionales se han vuelto a colocar tras una pancarta en la que se podía leer 'Por un Estatuto Propio para la profesión médica y facultativa' para defender la singularidad de este colectivo.

Cuarta semana de paros

Se trata de la cuarta semana de huelga convocada por los médicos y facultativos de toda España para reclamar la creación de un Estatuto Marco propio para médicos y facultativos, acorde a su formación y responsabilidad profesional. Asimismo, se exige un ámbito de negociación específico, "con garantías jurídicas reales y sin dependencia de otras mesas".

El Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid, integrado por Amyts, SIME, MUD y AME, se reunió el pasado día 30 con la Consejería de Sanidad para abordar cuestiones laborales que son de su competencia, un encuentro que calificaron de "decepcionante".

"Fue una reunión muy corta, francamente muy decepcionante después de más de 2 meses y medio desde la primera en la que se quedó que nos entregarían el acta y un calendario de reuniones que no se ha producido", denunció Ángela Hernández, secretaria general del sindicato.

Por ello, desde la organización sindical se reclama tanto al Ministerio de Sanidad como a la Comunidad de Madrid que comiencen una negociación "real" con los representantes de los médicos y facultativos para acordar mejoras laborales que fidelicen profesionales y atraigan talento a nuestro país.

La consejera del ramo, Fátima Matute, ya trasladó su apoyo a la creación de un Estatuto Marco propio para médicos en una reunión con responsables de la Confederación Española de Sindicatos Médicos, convocantes de los paros.

Durante el encuentro, la máxima responsable de la Sanidad madrileña reclamó al Ministerio que impulse un proceso de negociación "real" con todos los profesionales, incluidos los médicos, como interlocutores directos en la negociación de sus condiciones laborales, habilitando un espacio propio en el que se incluya a sus representantes.

La Consejería de Sanidad ha cifrado en más de 12,8 millones de euros el impacto en la sanidad madrileña de la huelga de médicos y facultativos por un Estatuto Marco desde diciembre hasta finales de abril, con 8.148 cirugías, 167.114 consultas y 17.321 pruebas suspendidas.

En el caso de la región, la convocatoria de huelga afecta a todos los médicos y facultativos, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón). Respecto a los servicios mínimos, los convocantes los han denunciado por "abusivos".

Reclamaciones en la Comunidad

En el caso de la Comunidad, desde el Comité de Huelga se reclama un nuevo modelo de carrera profesional, "abierto y permanente, que incluya formación especializada, méritos objetivos, quinto nivel y sistemas de homologación flexibles" o el respeto a la singularidad y responsabilidad del desempeño médico, "con diferenciación retributiva A1/A2 y mantenimiento de requisitos de titulación y categoría".

También la jubilación anticipada aplicando coeficientes reductores por penosidad y riesgos laborales, la subida del pago por guardias al 175% y extensión de la autocobertura, asegurando voluntariedad y remuneración de jornada complementaria, el complemento transitorio por la pérdida de la paga extra de 2010, abonado en junio y septiembre.

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Exigen igualmente igualdad en la valoración de servicios en todos los centros, equiparación del Hospital Gómez Ulla con Sermas en retribuciones y movilidad, eliminando la brecha por exclusividad, mejoras retributivas para residentes (complemento autonómico por formación, incremento progresivo, inclusión en programas especiales y bolsa de rotaciones externas) y, para Odontología de Atención Primaria, límites de cupos, dimensionamiento de agendas, recursos mínimos, y mejoras retributivas por productividad, turnos de tarde y sobrecarga.