Madrid tendrá un centro de excelencia en IA con la primera nube soberana autonómica

La Comunidad de Madrid va a poner en marcha un Centro de Excelencia de Inteligencia Artificial y Tecnologías Avanzadas con el objetivo de reforzar el uso de la IA en la Administración regional y mejorar la eficiencia, seguridad y utilidad de los proyectos públicos. El nuevo organismo contará, además, con la primera nube soberana para inteligencia artificial de una comunidad autónoma.

Así lo ha anunciado este lunes el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, durante un desayuno informativo organizado por Executive Forum. Según ha explicado, el centro reunirá a expertos, profesionales y recursos especializados para acelerar el desarrollo de herramientas de IA generativa, como asistentes virtuales, y sistemas inteligentes capaces de automatizar tareas repetitivas, entre ellas la gestión de correos electrónicos, la redacción de documentos o la preparación de presentaciones.

La nueva infraestructura se ubicará en el Centro de Innovación Digitaliza Madrid y gestionará tanto la computación especializada como la cuántica. Asimismo, también servirá para prestar apoyo a universidades, centros de investigación, empresas y otras iniciativas vinculadas al desarrollo de tecnologías avanzadas.

Uno de los principales elementos del proyecto será la creación de una nube soberana para IA, una infraestructura digital donde los datos y modelos de la Administración pública madrileña se almacenarán, procesarán y gestionarán bajo criterios de control, seguridad y cumplimiento normativo. El Gobierno regional sostiene que este sistema permitirá adaptar su estrategia a la regulación europea y a la futura Ley de Administración Digital e Inteligencia Artificial.

Para hacerlo posible, el Ejecutivo autonómico adquirirá también un computador cuántico, que se instalará en la Universidad Politécnica de Madrid. Su uso estará abierto a universidades, centros de investigación y empresas. “La tecnología está llamada a transformar la prestación de servicios públicos y la actividad económica en los próximos años”, ha defendido López-Valverde, que ha vinculado esta apuesta con la capacidad de Madrid para atraer inversiones y generar empleo altamente especializado.

El consejero ha destacado que la inteligencia artificial ya se utiliza de forma amplia en la Administración madrileña, con cerca de 200 casos de uso, de los que 102 están operativos. La IA se está aplicando también en áreas como sanidad, justicia, vivienda, transporte y medio ambiente. Entre los proyectos ya en marcha, ha citado a Sol, el avatar de IA para asistencia personalizada; el crecimiento de Cuenta Digital, con más de 10 millones de accesos y 1,2 millones de usuarios o Eficiencia, el proyecto que ha automatizado procesos mediante 161 robots y ha permitido ahorrar 192.000 horas anuales de trabajo administrativo

En el plano económico, López-Valverde ha situado a Madrid como uno de los motores nacionales de la economía digital. El sector, ha detallado, representa el 30,3% del valor añadido bruto regional y genera 354.596 empleos de alta tecnología. La región cuenta con 19.933 empresa, el 25,5% del total nacional y, entre las compañías de diez o más trabajadores, el 30,1% ya emplea inteligencia artificial, un dato que, según el consejero, ha crecido un 69% en solo un año.