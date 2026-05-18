Una incidencia en la señalización provoca retrasos entre las estaciones de Atocha y Villaverde Bajo

Las líneas C3 y C4 de Cercanías Madrid están sufriendo retrasos este lunes por una incidencia que afecta a la señalización entre Atocha Cercanías y Villaverde Bajo, según ha comunicado Adif.

La compañía ha señalado que el personal técnico está trabajando para resolver el problema "a la mayor brevedad posible", aunque por el momento no ha detallado el alcance exacto de la avería ni el tiempo estimado para recuperar la normalidad en el servicio.

La incidencia está provocando demoras en la circulación de trenes en ambas líneas, una de las conexiones con mayor volumen de viajeros de la red de Cercanías de Madrid.

Noticias relacionadas

[Noticia en ampliación]